La reobertura del cas Flors Sirera pot arribar a afectar 29 dels 40 acusats

Abans de final de mes s'espera la resolució del jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu que marqui les noves regles de joc de la reobertura de la causa per l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera per ser un testimoni incòmode del genocidi de l'Àfrica dels Grans Llacs, el 1997.

Ho va dir ahir l'advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, en una roda de premsa a Manresa acompanyat per la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària.

L'advocat que ha empaitat per mig món la cúpula politicomilitar del govern del president ruandès Paul Kagame va explicar que es podria reobrir el cas per a 29 dels 40 acusats –els altres 11 es beneficien de la reforma de la llei de justícia universal aprovada pel PP–, no únicament pels delictes de terrorisme sinó també connexos: genocidi, crims de guerra i contra la humanitat.

Una altra opció seria que el jutge Andreu només decidís prosseguir el procediment per als delictes de terrorisme i, en el pitjor dels casos, que l'acció judicial es limités a 22 encausats per la referència directa que se'n fa sobre els crims comesos sobre ciutadans espanyols. «Aquesta seria la interpretació més restrictiva», va afirmar.

Sigui com sigui, el cas ha fet un tomb després que la reforma de la llei de justícia universal obligués al sobreseïment provisional dels càr-recs a 29 acusats de terrorisme i el sobreseïment definitiu dels càr-recs de genocidi, crims de guerra i contra la humanitat dels altres 11.

El punt d'inflexió ha estat la negativa del Tribunal Suprem de Sud-àfrica a prorrogar la condició d'asilat del general ruandès Kayumba Nyamwasa, el principal acusat de la mort de Flors Sirera en el procediment judicial que cerca aclarir l'assassinat de 9 espanyols i la vinculació d'aquests crims amb el genocidi de l'Àfrica dels Grans Llacs.

L'advocat del cas, l'entitat manresana Inshuti i el Fòrum per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs, sempre amatents, van sol·licitar que es reactivés l'extradició de Kayumba Nyamwasa, i la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha decretat la reobertura de les actuacions, «deixant sense efecte el sobreseïment provisional acordat» (vegeu Regió7 del 29 de juny). El pronunciament judicial deixa en mans del jutge Andreu «que valori l'oportunitat de continuar la instrucció en relació amb les morts violentes dels ciutadans espanyols».

La regidora de Cooperació, Àngels Santolària, ha declarat que l'Ajuntament «no es rendirà fins que es faci justícia».