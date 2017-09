Quin Passeig tanca una 21ena temporada molt participativa

Tallers infantils, demostracions de country, gastronomia, activitats de Festa Major... La 21a temporada Quin Passeig, que ha acabat aquest passat cap de setmana, ha tornat a omplir d'activitat les terrasses del Passeig de Manresa al llarg de tot l'estiu.

Aquesta 21ena temporada ha destacat per l'alt nivell de participació gràcies a la implicació de diferents entitats locals que hi han organitzat les seves activitats, algunes de les quals han estat novetat d'aquest any. És el cas, per exemple, de les demostracions de ball country per part del grup 7 de Ball, que han tingut molt bona acollida.



Els nens, protagonistes de les tardes

Els tallers infantils han tornat a ser la proposta estrella de l'estiu, i posen de manifest la necessitat que els més menuts puguin disposar d'activitats d'oci al centre de la ciutat durant les vacances escolars. Enguany, s'han ofert alguns tallers nous com un de decoració de pastissos amb fondant o un altre de pintar samarretes, que han fet les delícies de grans i petits. Des de Quin Passeig es vol agrair a totes les entitats organitzadores dels tallers la seva bona predisposició, que ha fet possible que un any més el Passeig es convertís en un espai educatiu i d'oci per al públic familiar.



El Passeig, escenari de la Festa Major

La col·laboració entre Quin Passeig i Nova Crida ha fet possible una nova edició del concert vermut de Festa Major, que va omplir de gom a gom el primer tram del Passeig. La Festa Major també es va viure al Passeig amb balls a les terrasses cada vespre, amb una programació excepcional a la que s'ha fet cada dissabte durant tota la temporada d'estiu. La gastronomia ha estat un altre dels eixos de la campanya, centrada principalment al restaurant Atenes que cada dijous al vespre ha ofert una proposta gastronòmica diferent.

Regals per als clients de les terrasses

Al llarg de tot l'estiu s'han repartit milers de regals entre els clients de tots els locals adherits a la campanya Quin Passeig.

D'una banda, enguany s'ha substituït el tradicional sorteig del creuer pel regal de caps de setmana a Andorra i maletes de viatge. D'aquesta manera, cada setmana hi ha hagut nous afortunats que han pogut gaudir d'aquests premis per gentilesa de Viatges Masanés. D'altra banda, aquest any s'ha posat en marxa el joc del Gira-Passi, una ruleta que ha repartit entre els clients de les terrasses samarretes, gots, consumicions gratuïtes i molts altres regals.