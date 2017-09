2.789 ciutadans signen perquè no hi hagi més aparcament de pagament

Fins ahir, a l'hora de tancar aquesta edició, 2.789 persones havien signat a la plataforma Change.org contra la zona blava de Manresa. La recollida, iniciada fa un mes, va adreçada a l'alcalde Valentí Junyent i té per objectiu aconseguir les 5.000 signatures.

La va impulsar Allyson Cruso i hi diu que, «després d'haver de pagar una de les zones blaves més cares de tot Catalunya (i la cinquena més cara del país), ara hem de pagar encara més per tenir l'ampliació de les meravelloses zones blaves». Al seu entendre, «aquesta ampliació farà que els comerços siguin molt menys transitats, la qual cosa pot portar al seu tancament. Els únics que es beneficien d'aquestes mesures són l'empresa Eysa [que és la concessionària de la zona blava] i l'Ajuntament». No és l'únic comentari. Les persones que han signat també n'han fet, la majoria queixant-se del preu «abusiu» de la zona blava i de la manca d'aparcament gratuït.

Si no hi ha cap canvi de darrera hora, dilluns vinent entraran en funcionament 515 noves places de zona blava a Manresa, que faran saltar les 668 que hi ha actualment fins a 1.183. L'Ajuntament esgrimeix a favor d'aquest increment l'abaratiment del cost del tiquet, amb una doble tarifa que suposa una davallada d'entre 18 i 38 cèntims l'hora respecte a l'actual tarifa única d'1,88 ?/h, i que les places arribaran a més vials per fomentar la rotació de vehicles en àrees comercials i el seu entorn.