El ple debat l'aprofitament del solar de la Fàbrica Nova com a aparcament gratuït

El ple de l'Ajuntament de Manresa va debatre sobre el fet que ja fa massa anys que els 60.000 m2 de la Fàbrica Nova en ple nucli urbà no tenen cap mena d'utilitat i el grup municipal de Ciutadans va demanar que s'aprofités per posar a disposició dels ciutadans aparcament gratuït.



La petició de Cs formava part d'una moció perquè s'analitzi quins són els solars inutilitzats i en desús i com es podrien destinar a usos públics.



El regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, en el seu torn de paraula va explicar que s'havia treballat «molt intensament» amb els propietaris de la Fàbrica Nova –Servihabitat, de La Caixa– «i darrerament s'han arribat a acords de desenvolupament urbanístic que abans no eren possibles i estem convençuts que aquesta bona entesa amb la propietat i, amb ganes d'arribar a acords, guanyarem, segur, segur, noves possibilitats i usos possibles a l'entorn de la Fàbrica Nova».



Serracanta va argumentar el vot negatiu a la moció pel fet que una línia d'actuació del govern ja està dedicada a l'activació de solars en desús.



El president del grup municipal del PSC, Felip González, va voler subratllar el fet que «el govern confia a arribar a la Fàbrica Nova a bons acords». I va fer notar que la intervenció de Serracanta no donava una resposta clara a la intervenció del regidor de Cs Miguel Cerezo, «que m'ha semblat interpretar que el que vol és que a la Fàbrica Nova s'hi faci un gran pàrquing dissuasiu que, com el del pont de Ferro, són molt útils per a la ciutat».



Concretament, el text de la moció de Cs feia notar que «el solar situat a l'antiga Fabrica Nova actualment es troba en una situació lamentable i totalment en desús».



I afegia que «creiem que un dels usos que es podria donar a aquest solar és la creació d'un aparcament públic gratuït, que seria molt beneficiós per als ciutadans».



També recorda que als voltants d'aquest punt l'Ajuntament de Manresa té diferents oficines i hi ha equipaments com l'Hospital de Sant Andreu, la seva residencia, el centre d'atenció sanitari d'atenció primària del Barri Antic, la Clínica Sant Josep, i fins i tot una part del passeig Pere III hi queda a prop.