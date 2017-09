El camí dels Corrals de Manresa, malmès per l'oblit i l'incivisme

Les defecacions dels animals de companyia i l'arbrat pansit defineixen l'estat actual del camí dels Corrals. Després de sis anys d'ençà que aquest petit tram medieval, que connecta el Barri Antic amb les Escodines, torna a estar operatiu en la seva totalitat, hi ha pocs manresans que en gaudeixin avui en dia, i això que és considerat un punt d'interès turístic per l'Ajuntament. I és que, per una banda, els ciutadans no el veuen així, i per l'altra, el consistori no s'ha dedicat a cuidar l'entorn ni els espais verds.

La gespa que es va plantar en un dels laterals de la via principal del camí com a part de la reforma està en molt mal estat i, principalment, serveix perquè els gossos hi facin les seves deposicions.

L'arbrat tampoc no està en bon estat. Per altra banda, les baranes que delimiten el camí estan rovellades. Actualment, el camí urbanitzat està en un estat correcte. Els problemes que van obligar l'Ajuntament a tancar-lo en el seu dia ja estan solucionats.

Es pot considerar un espai de passeig o de lectura que no està ni de bon tros abandonat, però per tractar-se d'un punt on el consistori va destinar gairebé mig milió d'euros, i que fins i tot va guanyar el premi internacional Torsanlorenzo per la reforma que s'hi va fer, no està sent aprofitat pels manresans.

No obstant això, el problema d'aquest recuperat vial recau ara en el tracte que donen a les zones del voltant els ciutadans i el mateix Ajuntament.

El camí dels Corrals, que permet anar del carrer de Sant Marc fins a la plaça de la Reforma passant per la falda del Puigcardener, va ser reinaugurat l'any 2010 després d'unes reformes que van tenir un pressupost d'uns 400.000 euros.

La part original del traçat, que baixa fins al passeig del Riu, va estar més de 20 anys tancada per una esllavissada que el va fer intransitable. Es tracta d'un dels punts rellevants de la ciutat amb cartell explicatiu propi, l'estat del qual dóna idea de la impressió que podria treure del camí qualsevol visitant: està completament ruixat amb esprai de color verd i ple de guixades que impossibiliten llegir què hi diu.