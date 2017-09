Una eurodiputada denuncia que el Peguera «fa excursions perquè els nens vagin a actes independentistes»

Després que durant dies, diferents mitjans de comunicació espanyols hagin intentat criminalitzar les mobilitzacions ciutadanes a favor del dret a decidir i del referèndum de l'1 d'octubre, i hagi corregut per les xarxes un vídeo que mostra un grup d'alumnes de l'institut Lluís de Peguera de Manresa manifestant-se davant la comissaria de la Policia Nacional de la capital del Bages, dilluns una eurodiputada espanyola va anar un pas més enllà i va denunciar a Brussel·les "l'ús de menors en la propaganda independentista a favor de la secessió de Catalunya".

L'eurodiputada Beatriz Becerra, que va deixar UPyD l'abril passat i forma part del grupo liberal ALDE (Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), denuncia en una carta adreçada a la Comissió Europea que l'institut Lluís de Peguera de Manresa "organitza excursions perquè els nens acudeixin a concentracions independentistes".

En el text, Becerra també manifesta que un institut l'Olot "ha demanat autorització als pares per permetre que els fills acudeixin a manifestacions en horari lectiu"; i que l'ANC i Òmnium "utilitzen nens per fer proselitisme polític amb l'ajuda de TV3".

La directora veu la situació com a 'surrealista'

Davant aquestes informacions i les reaccions després de la publicació del vídeo de la manifestació de dijous davant la comissaria de la Policia Nacional de Manresa, la directora de l'institut Lluís de Peguera, Assumpta Pla, ha parlat a títol individual. Consultada per Regió7, Pla admet que la situació que està vivint aquests darrers dies "és tan surrealista, que no reacciono. No havia pensat mai que viuria una cosa així". Pla explica que després que es publiqués el vídeo a les xarxes socials, en el qual es veu la manifestació dels alumnes del Peguera davant la comissaria de la Policia Nacional, "vam començar a rebre trucades de gent insultant-nos". Pla recorda que l'institut queda al costat de la comissaria de la Policia Nacional, i destaca que "els alumnes van anar a manifestar-se aprofitant l'hora del pati. Van sortir fora del centre els alumnes de quart d'ESO i de Batxillerat que tenen l'autorització dels pares i mares, com hem fet sempre". La mobilització estudiantil el dijous passat, de fet, va ser generalitzada a tot Catalunya, després de les grans manifestacions ciutadanes del dimecres a la tarda i vespre.

Pla reitera que la seva feina és la que han fet sempre: "ens centrem en l'educació en valors, el respecte, el diàleg i la mediació".