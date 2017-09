Dilluns entren en vigor les noves places i tarifes de zona blava a Manresa

Les noves tarifes -més reduïdes que les actuals- de la zona blava de Manresa entraran en vigor aquest dilluns, 2 d'octubre, i s'incorporaran les noves places. Així ho ha donat a conèixer l'Ajuntament, que va acordar amb l'empresa concessionària del servei, EYSA, gairebé duplicar les places de zona blava de la ciutat -de 668 a 1.183 places- a canvi d'una reducció del preu d'entre 18 i 48 cèntims/hora respecte a l'actual tarifa única.

Coincidint amb l'entrada en vigor dels nous preus, l'Ajuntament engegarà una intensa campanya de comunicació per tal que els ciutadans s'acostumin a les noves tarifes i a les noves zones habilitades. Per aquest motiu, durant els primers dies de vigència no se sancionarà els conductors que cometin infraccions en les places noves sinó que se'ls farà arribar un avís.

Els detalls de l'entrada en vigor de l'ampliació de les places de zona blava a la capital del Bages els han donat a conèixer, aquest divendres, l'alcalde de Manresa Valentí Junyent i els titulars d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, i de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta.

Les 668 places existents fins ara, a un preu d´1,90 €/hora, passaran a la nova tarificació: 500 correspondran a la tarifa blava, a un preu d´1,70 €/hora, i 168 a la tarifa taronja, a un preu d´1,50 €/hora. Els nous preus representen un estalvi del 21% i del 10,5%, respectivament.

D´altra banda, també dilluns es comencen a posar en funcionament les noves zones d´estacionament regulat, amb un total de 515 places noves. La major part d´aquestes noves places, 294, pertanyen a la tarifa taronja, i 221 a la blava. La implantació s´anirà fent progressivament. Durant els primers dies, es farà una campanya informativa, amb avisos a veïns i el repartiment de tríptics a comerços de les zones i a usuaris per part dels mateixos vigilants de les zones regulades, que donaran informació de les noves funcionalitats de les màquines i els preus.

A partir de dilluns es posen en marxa els 20 nous parquímetres que s´han instal·lat, de manera que a la ciutat n´hi haurà un total de 56, a partir d´ara. Una de les funcionalitats més destacades dels parquímetres és que ofereixen el servei moneder virtual, que permet recuperar i acumular l´import del temps d´aparcament no exhaurit, de manera que es pot utilitzar per a aparcaments futurs. Continua en vigor el sistema de pagament per matrícula, de manera que ja no cal tornar al cotxe per deixar el tiquet i es pot ampliar el temps sense haver d´esperar que s´esgoti; i també el pagament amb Vals Comerç que reparteixen els comerços adherits. Igualment, es pot pagar amb targeta de crèdit o amb l´app mòbil; el sistema permet l´anul·lació de denúncies les 24 hores; i hi ha un telèfon d´atenció a l´usuari, també 24 hores: 900 920 073.

La nova etapa del servei d´estacionament regulat de Manresa s´ha presentat aquest migdia, amb l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor d´Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, i el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta.

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha recordat durant la roda de premsa que amb la posada en marxa de la nostra blava "atenem la reivindicació històrica de la ciutadania de rebaixar el preu de la zona blava", i alhora "apliquem el que ja preveia el pla de mobilitat del 2012". En tercer lloc, "complim un compromís que vam adquirir les dues forces polítiques que formem aquest govern".

L´alcalde recorda que, a banda de la reducció del cost, amb el nou sistema "eliminem el sobrecost que paga l´Ajuntament a l´empresa concessionària en funció dels compromisos adquirits en el conveni vigent. Des del 2015 fins ara hem pagat al voltant de 2,5 milions d´euros. Des del 2012, la qualitat anual que hem pagat els manresans i manresans, tinguin o no vehicle, usin o no la zona blava, és de 300.000 euros anuals". L´alcalde ha recordat que, amb la reducció de l´ocupació garantida "ara seran els usuaris de la zona blava".

A més, segons l´alcalde, tot plegat s´ha aconseguit "sense allargar la concessió, que finalitza el maig del 2023. a final del pròxim mandat municipal, el govern que estigui al capdavant de la ciutat tindrà les mans lliures per gestionar directament la zona blava –és a dir, per municipalitzar-la- i no estarà obligat per uns compromisos que fins ara han limitat notablement el nostre marge de maniobra".

Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, ha recordat que, a partir de dilluns, a banda de rebaixar el preu a les places que ja estaven en servei fins ara, començaran a entrar en vigor les noves, però els primers dies "farem una campanya informativa, durant la qual els treballadors de la zona blava faran d´informadors als usuaris i farem un porta a porta als comerços". També ha explicat que els primers 7-10 dies, "no serem estrictes pel que fa a les sancions, sinó que inicialment es col·locaran avisos, per tal que els conductors es vagin adaptant a la nova situació".

Serracanta ha explicat que els canvis obeeixen a uns criteris de mobilitat: "a les zones comercials hi ha un flux de mobilitat que no és fluid, perquè hi ha molta recerca d´estacionament . La implantació de zones d´estacionament regulat facilita la rotació, cosa que interessa als comerciants. Així es definia des del 2012 i ho implantem ara, partint també d´un contracte existent, que hem de respectar però que podem aconseguir una rebaixa del preu i la doble tarificació".

Al seu torn, Marc Aloy, regidor d´Urbanisme i Llicències, ha fet un repàs del recorregut de la proposta d´ampliació de la zona blava, que parteix "del compromís electoral de les dues forces que formem al govern". Segons ell, "els serveis tècnics de Mobilitat de Contractació han estat un any negociant amb la concessionària per fer compatible la millora de la mobilitat amb la reducció del cost, sense allargar el termini de la concessió". Aloy ha recordat que tot i que la proposta es va presentar el maig, finalment no es va portar al Ple Municipal fins al juliol, i ha recordat que hi ha hagut reunions amb quatre associacions de veïns (Passeig i Rodalies, Poble Nou, Barri Antic, i Plaça Catalunya) i les associacions de comerciants. Darrerament, ha explicat, també s´han fet reunions amb el Montepio de Conductors i l´assemblea ciutadana creada a l´entorn del pàrquing Saclosa.

Aloy hi ha afegit que la mobilitat "s´ha de transformar i adaptar a les noves necessitats, oferir millor qualitat de vida a tothom, però també als vianants. Necessitem el cotxe per desplaçar-nos però de la mateixa manera que al Barri Antic durant molts anys s´anava en cotxe i s´ha transformat per als vianants, per tenir terrasses i espais lliures, altres sectors s´han d´anar adaptant". En aquest sentit, ha recordat que "els vehicles van desapareixent del centre de les ciutats. Ara ens quedava un espai envaït pels cotxes sense cap ordre a l´antic traçat del carrilet entre Saclosa i Guimerà, i hem decidit que era hora de guanyar espai per a vianants, fent un recorregut per ells que fos correcte i segur. S´ha reduït les places però s´ha guanyat espai i qualitat per als vianants".

Aloy també ha remarcat que s´està treballant per aconseguir més aparcaments "dissuasoris", a banda dels que ja hi ha en funcionament, gratuïts i ben comunicats amb el centre de la ciutat, però "són gestions que s´han de fer amb propietaris privats i no són senzilles". En tot cas, "hem començat a aplicar la nova zona blava sense tenir més aparcaments dissuasoris perquè "teníem una certa pressió per fer-ho i aplicar el nou sistema, ja que cada dia que passa amb el funcionament antic té un cost aproximat de 1.000 euros per a l´Ajuntament", que és el cost de la compensació que s´ha d´abonar a l´empresa concessionària.



Aprovació al ple municipal de juliol



L´Ajuntament de Manresa va aprovar al Ple Municipal del juliol passat (amb 14 vots favorables, 6 abstencions i cinc vots en contra)diversos canvis en la concessió de la zona blava de Manresa, que des de l´any 2005 és explotada per l´empresa EYSA. Les modificacions, que s´incloïen ja al Pla de Mobilitat, s´han negociat amb la concessionària i s´han presentat inicialment a representants de veïns, comerciants i als grups municipals. Els objectius principals dels canvis que es proposen són afavorir la mobilitat; abaratir la tarifa de la zona blava; no allargar la concessió amb l´empresa que explota la zona blava, que finalitza el maig de 2023 (després de l´ampliació de 3 anys que es va fer en el mandat anterior); eliminar el cost que té per a l´Ajuntament haver de fer front a l´ocupació garantida del 55%; i també garantir la discipli na viària a les zones de càrrega i descàrrega i parades de bus urbà.