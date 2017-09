La Llar de Valldaura organitza una taula rodona a les 5 de la matinada de l'1-O

La Nostra Llar del barri de Valldaura de Manresa, un dels col·legis electorals del referèndum d'aquest diumenge, ha organitzat una taula rodona per a les 5 de la matinada de l'1-O. Es tracta d'una taula rodona sobre "Analizem els clàssics", després d'una sessió nocturna de cinema d'aquesta tipologia.

Es tracta d'un dels exemples amb què els voluntaris del referèndum pretenen que els llocs de votació tinguin mobilització des de primera hora, amb l'objectiu d'evitar un tancament per part de la Policia. De les 6 a les 9 del matí (hora en què s'ha d'obrir el col·legi), hi ha previst un taller de QI-Jong terapèutic.

A la Nostra Llar de Valldaura, que és un casal de gent gran del barri, l'Associació de Veïns ha cedit una sala a diferents ciutadans perqué hi organitzin durant tot el cap de setmana activitats de la Festa de la Tardor, com ara tallers, un curs de primers auxilis i una marató d'acudits. Els Mossos d'Esquadra hi han acudit a 2/4 de 9 del matí per aixecar acta de l'activitat que s'hi estava fent.