Manresa inaugura el nou curs de les Aules per a la Gent Gran

Manresa va donar dijous al vespre el tret de sortida del nou curs de les Aules per a la Gent Gran i dels actes del Dia Internacional de la Gent Gran amb l'acte institucional celebrat al saló de sessions de l'ajuntament, en un acte presidit per l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i amb la presència dels representants d'entitats manresanes que treballen pel foment de l'envelliment actiu a la ciutat.

L'acte es va iniciar amb el parlament de Fina Dordal, presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa; i de la regidora de la Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich. A continuació va tenir lloc la xerrada «Cinc cèntims d'òpera», a càrrec d'Enric Prats, secretari de la Federació Catalana de Bàsquet, una conferència que suposava l'arrencada oficial del curs 2017-2018 de les Aules per a la Gent Gran. En acabar la xerrada, es va donar a conèixer el veredicte del jurat del guanyador de la tercera edició del Premi del Consell de la Gent Gran de Manresa, un guardó que reconeix públicament la trajectòria de persones grans que han destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat. En aquesta edició ha recaigut en Jordi Masfred i Costa, una persona que ha dedicat moltes hores de la seva vida a l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies, a l'Associació de Gent Gran de Manresa (Esplai La Caixa) i al Consell de la Gent Gran de Manresa.

L'acte va finalitzar amb el parlament de l'alcalde, en el qual va lloar el treball de la regidoria i de les entitats per fer de Manresa una ciutat capdavantera en l'impuls d'activitats per a l'envelliment actiu. Va dir que l'edat no és un motiu per renunciar a la formació.