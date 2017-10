El rebuig a la violència atura el centre de Manresa i l'omple amb milers de manifestants

Milers de persones omplen aquest dimarts al migdia els carrers del centre de Manresa per protestar contra la violència emprada per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant la jornada del referèndum. La concentració, la que probablement és la més multitudinària que ha viscut mai la capital del Bages, forma part d'una jornada d'aturada general que ha aturat completament el centre de la ciutat.

Des de primera hora del matí, els comerços han tancat. Només un únic establiment de la carretera de Cardona i un del Passeig han aixecat la persiana. I a partir de les 11 h, una munió de gent ha anat prenent el centre de la ciutat fins a ser milers les persones reunides. La plaça de Sant Domènec, el primer tram del Passeig, la Muralla del Carme, plaça dels Infants i els carrers adjacents han quedat plens, més que en la manifestació històrica del 20 de setembre passat, que va aplegar unes 7.000 persones.

Amb bombers i un tractor, la manifestació ha començat a caminar poc abans de 2/4 d'1, seguint la carretera de Cardona. El lema de lapancarta principal és «Pels nostres drets i llibertats, no passaran». Paral·lament, una rua de tractors s'ha situat davant la caserna de la Guàrdia Civil, on cal recordar que anit, unes 300 persones hi van dur a terme una cassolada.

Segons ha pogut saber Regió7, Mossos ha demanat que la concentració no passi per davant de la caserna. Tot i així, la rua s'hi ha dirigit. Quan hi ha arribat, la carretera de Cardona estava omplerta per una massa de gent compacta que arribava fins a Sant Domènec. Bombers s'han situat davant l'edifici fent un cordó de seguretat. A diferència de la manifestació de fa uns dies, aquest dimarts la caserna manté les portes obertes i agents fent guàrdia.

De la magnitud de la manifestació en dóna fe l'estona que fa que està desfilant gent per davant de la Guàrdia Civil, de moment ja gairebé una hora. D'allà, la capçalera ha seguit cap a la plaça de Catalunya.