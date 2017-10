Càritas reconeix empreses i entitats que hi col·laboren

Càritas ha preparat un acte de reconeixement a les empreses i entitats que hi col·laboren. Se celebrarà avui, dijous, a partir de les 7 de la tarda al seu local del carrer Joc de la Pilota.

Hi intervindrà l'expert en responsabilitat social, Ricard Valls, i també la directora de Càritas Manresa, Josefina Farrés.

L'entitat recorda que la tasca que realitza per ajudar en la inserció social i laboral de persones que es troben en una situació de pobresa i exclusió és possible gràcies a la col·laboració de molta gent i entitats que hi aporten el seu temps o recursos. Alguns, econòmics, i altres, de materials i en espècies, «conscients de la seva responsabilitat social».