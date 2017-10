Els Tirallongues firmen la segona millor actuació de la seva història a Manresa

La colla Castellera Tirallongues de Manresa, ha firmat aquest dissabte, en el marc de la Fira Mediterrània, la segona millor actuació de la seva història a Manresa. Els de la camisa grisa van actuar al costat dels Moixiganguers d´Igualada, els Castellers de Berga, i els Castellers de la Vila de Gràcia de Barcelona.

Els Tirallongues s´havien marcat una diada amb les màximes ambicions, i ho van aconseguir: es tracta de la segons millor actuació de la seva història a Manresa. A primera ronda de castells, Tirallongues sortien amb un 2 de 7, un castell que els manresans cada vegada tenen més consolidat; a segona ronda mostraven el "carro gros", el 4 de 8, un castell que descarregaven per quarta vegada aquest any. A tercera ronda, els manresans van executar un castell inèdit aquesta temporada: el 7 de 7, una construcció que requereix molts castellers tant de pinya com de tronc, però que finalment els manresans van descarregar sense massa dificultats. Els de la camisa grisa van finalitzar l'actuació amb un vano de 5.

Per la seva banda, els Castellers de la Vila de Gràcia van iniciar la jornada amb un 5 de 7 a primera ronda, un 4 de 8 a segona ronda i un 2 de 7 a tercera, tancaven l'actuació amb 4 pilars de quatre; i els Castellers de Berga van completar una actuació amb un 3 de 7 a primera ronda, un 4 de 7 a segona, un 2 de 6 a tercera i acabaven amb un pilar desmuntat de 5, i dos pilars de quatre. Els Moixiganguers d´Igualada van sortir amb un 3 de 8 a primera ronda, un 5 de 7 a segona, un 2 de 7 a tercera i van acabar la diada amb un vano de 5.