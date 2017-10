Setmana cultural a l'escola El Pilar

L'escola Mare de Déu del Pilar celebra la setmana cultural. Per a avui s'han programat tallers per a a alumnes des d'educació infantil fins a quart d'ESO, la majoria per conèixer la història de Manresa. El dia 12, el Pilar, els actes començaran a 3/4 de 10 del matí al poliesportiu amb un acte de convivència, missa i la inauguració del curs amb la participació d'alumnes i exalumnes d'ESO. Hi haurà esmorzar de germanor, exposició de dibuixos i treballs i l'actuació de Jordi Callau.