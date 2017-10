Els ciutadans que treballen per recuperar la Gispert es constitueixen com a entitat

Fa més d'un any que treballen per recuperar la plaça Gispert, però aquesta setmana els veïns i comerciants d'aquest sector del Barri Antic i dels carrers del voltant s'han constituït com a associació. No entitat veïnal -ja n'existeix una per a tot el barri-, ni de comerciants, sinó de persones que hi viuen, botiguers de la plaça i persones que hi van sovint, i que s'han unit amb l'objectiu d'erradicar l'incivisme que s'hi respira.

Els aldarulls que s'hi registren fan palès que a la plaça i als carrers del voltant hi ha problemes que només afecten aquest punt concret del barri, i creuen que l'associació podria ser un bon mecanisme per solucionar-los. L'entitat aglutinarà comerciants, i rep el suport de veïns de la mateixa plaça Gispert, el carrer Vilanova, el de Sant Francesc, el de la Mel i el d'Alfons XII. És una entitat que neix per un problema que es focalitza en punts molt concrets del barri, i és una manera de crear una estructura veïnal i comercial per atendre aquesta problemàtica i fer més fàcil la comunicació amb l'Ajuntament i altres institucions.

Amb les activitats que el grup de veïns i comerciants van programar la primavera d'aquest any semblava que molts aldarulls havien desaparegut de la plaça, però, de fet, l'incivisme es va desplaçar a altres carrers, sobretot al d'Alfons XII. A l'estiu, comerciants d'aquesta via mostraven a aquest diari la preocupació pel mal ambient que originava el grup que s'asseu als bancs a ingerir alcohol. De fet, la tranquil·litat a la plaça Gispert va ser temporal, perquè al setembre aquest mateix grup va provocar-hi incidents i baralles que van desembocar en un mal ambient una altra vegada. Les persones que ara són al capdavant de la flamant associació es van reunir amb responsables de l'Ajuntament per denunciar que el malestar continuava i que el consistori ha d'incidir més en l'erradicació de la problemàtica.



Swing per començar

Ara que ja s'ha constituït formalment l'entitat, els membres començaran els propers dies a preparar una agenda «potent» de cara als propers mesos. «Començarem el diumenge 29 d'octubre amb balls de swing», explica una de les persones responsables de l'entitat, Maribel Arribas. A l'agenda també figura un teatre-vermut amb la Colla Pessigolla el 12 de novembre i un taller per aprendre a ensinistrar gossos el diumenge 19 de novembre. Són activitats que es fan gràcies, també, a la implicació de comerços, que fan activitats concretes, i altres entitats del barri, que també volen posar el seu gra de sorra per recuperar la plaça Gispert. La intenció és programar activitats fins a les festes nadalenques.

A part d'organitzar jornades festives i d'oci, els veïns de la plaça Gispert i del carrer d'Alfons XII continuen la recollida de signatures per demanar a l'Ajuntament que s'esmerci més a posar fi a la problemàtica de l'incivisme. Els veïns, que ja havien recollit signatures fa un any, hi tornen ara després de veure que, tot i els esforços per canviar la imatge de la plaça, el grup d'incívics hi torna per beure alcohol en ple espai públic, una activitat prohibida per les ordenances municipals. «Creiem que la Policia Local podria actuar més contundement i vigilar més aquesta zona del Barri Antic, perquè un cop marxen els agents, el grup es queda aquí i continua molestant», explica Arribas.