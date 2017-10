77 clavells, un per cada any que ha passat

L'homenatge a Lluís Companys que organitza a Manresa la Fundació Independència i Progrés va començar en el 60è aniversari de la seva mort. Llavors, es van repartir 60 clavells i des d'aquell any sempre se n'afegeix un més. Ahir, se'n van repartir 77 entre els assistents, que van acabar deixant els clavells davant la placa on hi ha el rostre de Companys, a la plaça que porta el seu nom. Aquest any, com que l'aniversari s'ha escaigut en diumenge, es va fer l'acte al migdia.