L'accés a l'aigua potable, un luxe que no tothom té a l'abast

En la nostra vida diària fem alguns gestos als quals ni tan sols prestem atenció. Entre aquests, una cosa tan senzilla com obrir una aixeta: en surt un raig d'aigua per rentar-nos mans i cara, per cuinar, per rentar roba... Aquesta normalitat tan quotidiana no ho és per a tothom.

En moltes zones del món, l'accés a l'aigua potable no és possible: un d'aquests llocs és la regió de Kara, a Togo, on l'aigua potable és considerada un luxe. Tradicionalment, dones i nenes fan quilòmetres per anar a buscar aigua i encara, la majoria de vegades, està contaminada per la manca de sistemes de sanejament. Això comporta malalties (còlera, diar-rea, febre tifoidal) que tenen un efecte devastador en la població.

Davant d'aquesta preocupant situació, vint poblats de la zona, amb una organització local, treballen des de fa anys en projectes per dotar-se d'un sistema eficaç d'accés a l'aigua potable, amb la construcció de modernes perforacions: s'obté aigua neta amb un sistema independent de la xarxa de subministrament convencional –ideal per a comunitats disperses; la mà d'obra i el material són de la zona, no fa falta energia per al funcionament del sistema i el més important: hi ha aigua disponible durant tots els mesos de l'any, i es deixa de dependre de si plou o no.

En cada població, la implementació d'aquestes infraestructures va acompanyada d'un llarg procés de formació i de sensibilització que duen a terme animadors i animadores, que es desplacen a cada poble aproximadament cada quinze dies durant tot l'any per conscienciar de la importància del consum d'aigua potable com a vector de salut.

Les poblacions beneficiàries aporten una part dels diners per finançar el projecte i, a més a més, terrenys comunals per a les instal·lacions, fan front al seu manteniment, creen una comissió de gestió de l'aigua i participen en les sessions de formació. La resta del finançament és a càrrec de Mans Unides mitjançant la col·laboració, en forma de subvencions, de diferents administracions públiques. Aquest projecte beneficia directament unes 16.223 persones.