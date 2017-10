L'entitat de pares que han perdut un fill en l'embaràs es dóna a conèixer

arxiu particular

Activitats ahir al matí a la Plana de l´Om arxiu particular

L'assocació Little Stars de la Catalunya Central va commemorar ahir el Dia Mundial de la Mort Gestacional i Neonatal amb actes que van tenir lloc a la Plana de l'Om de Manresa durant tot el matí. Els organitzadors fan un balanç positiu de la jornada perquè els va servir per donar-se a conèixer a molts ciutadans que passejaven ahir per aquest punt de la ciutat.

Aquesta entitat va ser creada al maig d'aquest any i té com a objectiu difondre a la societat que perdre un fill en l'embaràs també és molt dolorós.

Durant el matí es van portar a terme diferents activitats i van presentar la vinyeta que la il·lustradora Roser Calafell Serra va crear expressament per a l'ocasió. Els responsables de l'associació també van llegir un manifest en què els organitzadors van voler destacar el trauma de perdre un fill durant l'embaràs i que cal parlar-ne perquè és una qüestió de la qual no es parla, i van demanar a les institucions inversions per prevenir les morts perinatals.