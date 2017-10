Ampli seguiment a Manresa de les aturades als llocs de treball per demanar la llibertat dels líders de l'ANC i Òmnium

Munió de gent a la plaça Major de Manresa per protestar per les detencions.

Les concentracions que es convoquen a la plaça Major de Manresa solen tenir poca participació. La gent treballa i, per altra banda, arribar-s'hi, si no s'és una mica a prop, no és fàcil. Llevat d'aquest migdia. Unes 300 persones -mig miler, segons l'Ajuntament- han respost a la crida a concentrar-se davant l'ajuntament per demanar la llibertat dels respectius presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que han passat aquesta nit a la presó de Soto del Real acusats de sedició i sense fiança.

L'alcalde Valentí Junyent, amb l'equip de govern sencer al seu costat, juntament amb regidors de la CUP i amb els respectius presidents dels grups municipals del PSC i de Democràcia Municipal, ha llegit el manifest de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Els acompanyaven Laura Vilagrà, delagada del Govern a la Catalunya Central, i Ivet Castaño, directora dels Serveis Territorials de Governació a la Catalunya Central. També hi havia membres d'Òmnium Bages i de l'ANC a Manresa.

Durant la lectura, s'ha fet un silenci respectuós, només interromput per un aplaudiment a la meitat, quan Junyent ha llegit que "Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots". El final del text ha generat un altre aplaudiment, fort i llarg. "Ho diem ben alt i ben clar. HELP CATALONIA! I recordem, avui més que mai, el nostre estimat Salvador Espriu quan deia: 'Els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser si no som lliures'. Visca Catalunya Lliure!". Seguidament, l'alcalde ha emplaçat els presents a assistir a la concentració d'aquesta tarda, també a la plaça Major de Manresa, a les 7.

Un enuig que va a més

Acabat l'acte, que ha durat mitja hora encara no, Junyent ha valorat per als mitjans els darrers esdeveninments. Ha titllat de "molt lamentable" i d'uns "fets greus" l'empresonament de Cuixart i Sànchez, i ha destacat la mobilització de la ciutadania, que ja va començar ahir a la nit. "Al meu carrer la cassolada va ser infinitament més sorollosa que les dels darrers dies. L'enuig va in crescendo", ha fet notar.



Uns 40 treballadors del CAP Bages su sumen a l'aturada

Una quarentena de treballadors del CAP Bages de Manresa s'han sumat aquest dimarts al migdia a l'aturada de protesta davant dels centres de salut que han convocat l'ANC i Òmnium.

El CAP Bages ha estat un dels molts punts de treball on els seus treballadors s'han afegit a la protesta. A les 12 en punt del migdia han començat a sortir a la plaça de davant el personal que està al taulell de l'entrada i, progressivament, fins a les 12.10, s'hi han sumat més persones, moltes de les quals, professionals mèdics que a les 12 en punt tenien pacients a les consultes.

Treballadores del Centre d'Atenció Primària han detallat que el nombre de professionals aturat "supera la meitat del total de treballadors" i que la convocatòria s'havia fet a través "d'un grup de Whatsapp que tenim tota la plantilla". El dilluns, dia 2, recorden que també es van aturar en senyal de protesta per la violència policia exercida durant el referèndum.

L'aturada ha finalitzat amb un emotiu minut de silenci que ha estat trencat pels aplaudiments finals. Cap a 1/4 d'1 tots els treballadors del CAP tornaven a ser als seus llocs de treball.

Al Passeig també han estat molts els treballadors d'establiments i despatxos que s'han sumat a l'aturada. Hi havia, per exemple, cap a 1/4 d'1, davant del número 83, els treballadors del despatx GC Advocats Associats i de la Gestoria Roset, que no han dubtat a afegir-se a la protesta per l'empresonament de Sànchez i Cuixart.

Aturada a Althaia

El personal de l'hospital de Sant Joan de Déu també s'ha sumat a les aturades en protesta pels empresonaments de Sánchez i Cuixart. Per mostrar el seu rebuig a la mesura dictada per la jutgesa de l'Audiència Nacional, unes 300 persones s'han reunit aquest dimarts al migdia davant els accessos al centre sanitari manresà.