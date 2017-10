L'obertura de la rotonda de la Bonavista s'ajorna fins dilluns a causa de les pluges

La pluja caiguda avui i la previsió de més precipitacions per a aquest vespre, nit i demà ha obligat a ajornar la fase 2 de les obres, que inclou l'obertura parcial al trànsit de la rotonda de la Bonavista i també els canvis de trànsit al carrer Bilbao i entorns. La pavimentació de la rotonda s'han anat realitzant, però amb el paviment moll no es poden dur a terme els treballs de pintura necessaris, previstos per aquesta propera nit. El dispositiu d'obertura de la rotonda i els canvis de trànsit es trasllada a dilluns, 23 d'octubre, a partir de les 5 de la matinada.

Finalment serà dilluns, dia 23 d'octubre, en comptes de demà dijous, la data en què s´obrirà parcialment la rotonda de la Bonavista al trànsit així com la prolongació de la carretera del Pont de Vilomara.

Les precipitacions d'avui, i la previsió de més pluja per a les properes hores (vespre, nit i demà) fan impossible els treballs de pintura necessaris per fer l'obertura, posteriors a la pavimentació, que s'havien de dur a terme aquesta propera nit. Per aquest motiu, l'obertura es trasllada fins al a dilluns, a partir de les 5 de la matinada. També s'ajornen els canvis de trànsit al sector dels carrers Bilbao i Joan XXIII, on també s'han de fer treballs de pintura.

Amb l´obertura de la rotonda la carretera de Vic recuperarà la continuïtat tant d´entrada com de sortida i, per primera vegada, es podran fer recorreguts inèdits, com l´enllaç directe del Passeig amb la carretera del Pont o amb la carretera de Vic, en sentit sortida. Serà doncs el primer cop que es podrà circular per la rotonda, un projecte que fa dècades estava projectat en aquest punt, i que finalment s´està fent realitat. L´obertura parcial consistirà en la posada en servei de la meitat de la calçada de la rotonda (un dels dos carrils, el més proper al centre). Les obres d'asfaltatge ja s'han dut a terme.



L´operació comença a les 5 de la matinada de dilluns



L´operació per obrir la rotonda començarà finalment a les 5 de la matinada de dilluns, i tot i que el trànsit no es tallarà en cap moment, és previst que finalitzi abans de l´hora punta, entre les 8 i les 9 del matí. Per tal de fer-ho possible es retiraran els elements de formigó tipus New Jersey que tanquen l´obra i es col·locaran als perímetres, per delimitar les noves zones d´actuació. De moment la rotonda funcionarà amb un sol carril, ja que el carril exterior es necessita com a zona de treball i seguretat per la segona fase de les obres i amb una sola capa d´asfalt, ja que la capa d´acabat es col·locarà, en tot l´àmbit, en el moment que finalitzi tota l´obra.

A partir d´aquest dia, i durant dos mesos, es portaran a terme les obres corresponents a la segona fase, que consistiran en la urbanització del carrer Jacint Verdaguer (entre la carretera del Pont i la Carretera de Vic), la cantonada del Passeig de Pere III amb la carretera de Vic i la de la carretera de Santpedor amb la carretera de Vic, una actuació que ja es va iniciar la setmana passada.

Durant aquest temps, el tram de Mn. Jacint Verdaguer entre la carretera del Pont de Vilomara i la carretera de Vic estarà tallat al trànsit tot i que es mantindrà l´accés als garatges particulars. El tram del carrer Mn. Jacint Verdaguer entre ctra. Pont de Vilomara i Bisbe Comas s´invertirà de sentit (se circularà direcció centre de ciutat).

Pel que fa als recorreguts per a vianants, també es mantindrà el pas a tots els comerços i portals d´edificis i es mantindrà el pas de vianants provisional situat davant de la farmàcia Noguera.



Nous canvis en la mobilitat



També dilluns entraran en vigor els canvis en la mobilita previstos: el carrer Bilbao recuperarà el sentit descendent en tot el seu traçat, mentre que s´establirà doble sentit al carrer Joan XXIII (entre la plaça Sant Jordi i la nova rotonda al sector del Remei). Aquests canvis permetran recuperar una ruta alternativa per anar del centre cap al sector de les Piscines Municipals o la sortida sud de la ciutat sense passar per la Bonavista, bo i mantenint el sentit ascendent de Joan XXIII, que ha donat molt bons resultats per als vehicles que accedeixen al centre històric des del sud.

Per tal de fer possibles aquests nous moviments, s´eliminarà la zona d´estacionament del carrer Joan XXIII i s´incorporarà senyalització horitzontal a la plaça Sant Jordi.

També és previst que s´eliminin les tanques que provisionalment s´havien instal·lat a la carretera del Pont per garantir la seguretat i evitar que els cotxes hi baixin. D´aquesta manera els dos carrils de circulació seran efectius i facilitaran les incorporacions des del carrer Trieta i cap al carrer Viladordis.

Finalment, també s´eliminarà dos girs a l´esquerra. En primer lloc del carrer Bisbe Comas cap a l´avinguda Bertrand i Serra, ja que per anar des la carretera de Vic cap a la carretera del Pont de Vilomara ja es podrà fer directament des de la rotonda. En segon lloc el de la carretera de Vic (sentit entrada de la ciutat) cap al carrer Bilbao, per tal de millorar la seguretat.

D´altra banda, també es procedirà a la sincronització dels semàfors del carrer de Sant Cristòfol, uns treballs que començaran a final d´octubre, amb una durada prevista d´un mes i mig i un import de 58.352 euros.