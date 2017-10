La crida per retirar diners genera petites cues davant les oficines bancàries de Manresa

Les oficines dels principals bancs de Manresa s'han llevat aquest matí amb cues més o menys abundants de gent que s'hi adreçava per respondre a la iniciativa impulsada per la Crida per la Democràcia, que insta als ciutadans a retirar una quantitat de diners per denunciar l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i fer pressió per al seu l'alliberament; per respondre a l'anunci del canvi de seu d'algunes d'aquestes entitats, i com a resposta a les accions repressives del govern espanyol i l'amenaça de l'aplicació de l'article 155 de la constitució.

Aquest diari ha estat al davant de quatre oficines de Manresa i en totes hi havia cues, però no massa llargues. En algunes oficines amb força caixers automàtics, les cues no superaven les 3 o 4 persones, mentre que en d'altres, aquest diari en va poder comptar mitja dotzena. En cap cas, les cues cridaven l'atenció a qui desconeixia l'acció ni obstaculitzaven el pas a vianants.

Joan Garcia, un manresà de 54 anys, explicava mentre esperava que dues persones més retiressin diners d'un caixer del barri de la Sagrada Família, que s'havia assabentat de la crida el mateix matí, quan havia anat a comprar el pa. "Encara vaig amb la barra sota el braç, perquè tan bon punt ho he sabut he vingut a treure uns quants dinerons. M'he decidit a retirar-ne 620. 155 per 4, no em diguis per què. Algun capritxet ens permetrem". Dos minuts més tard hi feia cap la Carme Ardèvol, també de Manresa, que reconeixia que la seva presència allà atenia a la crida que s'havia fet. "Avui no tenia intenció de treure'n, però me n'enduré 300 cap a casa, que segur que em faran falta per alguna cosa o altra". Ardèvol no els va retirar del caixer, sinó que es va esperar a que l'atenguessin a l'oficina "perquè els vull deixar constància del meu gest", afirmava.

A l'oficina del BBVA Catalunya Caixa de la Bonavista, el manresà Marcel Mateu es disposava a treure la simbòlica xifra de 1714 euros a finestreta. Abans, però, es va aturar a un dels caixers automàtics de l'entrada i en va retirar 150, "perquè 155 no em deixa", explicava. Mateu relatava que va ser "ahir al vespre quan vaig rebre el missatge de la Crida al mòbil i no vaig dubtar que em sumaria a l'acció". Per a aquest manresà, l'acció es tracta "d'un gest de resposta. Si moltes persones fem gestos petits som capaços de fer-la grossa. Els bancs han fet política, doncs que quedi clar que els ciutadans també en podem fer".

Al Banc Sabadell del passeig Pere III un parell de persones s'esperaven per fer operacions al caixer de l'exterior i mitja dotzena més eren a dins fent cua. Una de les persones que retirava diners per sumar-se a la iniciativa de la crida era Montserrat Subirana, veïna de Manresa, que explicava que "ja he anat a La Caixa a treure diners i ara en retiraré d'aquí". Darrere seu, el també manresà Josep Maria Sala imitava l'operació i retirada 150 euros en senyal de protesta, igual que la jove manresana que no s'ha volgut identificar i que s'esperava darrere Sala, que també en va treure 150.

A l'oficina de La Caixa de la carretera de Vic, a tocar de la Bonavista, no hi havia cua visible a l'exterior, però sí a l'interior.

L'acció convocada per la Crida convidava a anar a un dels 5 principals bancs, retirar la quantitat que es volgués; i en el cas dels clients de Banc Saabdell o CaixaBank se'ls demanava que expressessin el teu desacord amb la decisió de traslladar la seu social fora de Catalunya.