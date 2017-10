Aparcament de franc a la zona blava de Manresa

? Els cotxes elèctrics podran aparcar de franc a la zona blava de Manresa a partir de l'any vinent, segons va anunciar ahir el regidor de Medi Ambient, Jordi Serracanta, durant la presentació de l'Ecoviure. Es tracta d'una iniciativa per incentivar l'ús d'aquest tipus de vehicles. Hi podran aparcar un màxim de dues hores, tal com està regulat actualment. També s'està treballant en la instal·lació de punts de càrrega ràpida a la via pública, va anunciar Serracanta. En aquests moments a Manresa només n'hi ha un.