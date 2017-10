El govern assegura a veïns i usuaris del Congost que el crematori no és perillós

L'Ajuntament de Manresa ha tranquil·litzat empresaris del polígon del Pont Nou, veïns i responsables d'entitats esportives del Congost sobre les conseqüències mediambientals de construir-hi el crematori previst.

Segons ha pogut saber aquest diari, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha mantingut una reunió amb ciutadans que viuen a prop, propietaris d'empreses i les associacions per exposar detalladament en què consistirà el projecte i reiterar que s'executarà respectant tots els requisits mediambientals i que, per tant, aquesta activitat no serà perjudicial per a la salut.

Aloy va informar que l'Ajuntament de Manresa no va acceptar les al·legacions presentades per l'Associació Esfune, que advertia de possibles perills per a les persones, perquè no hi havia cap informe que avalés els seus arguments.

El regidor d'Urbanisme va explicar que el crematori que s'ha de construir a Manresa està més allunyat que d'altres que hi ha a Catalunya i que no hi ha risc per a les persones.

Tot i que el regidor no va percebre una preocupació ciutadana per les possibles conseqüències al medi ambient, a la reunió hi van assistir representants de l'entitat ecologista Meandre, interessats per com s'executarà el projecte. «Les al·legacions d'Esfune feien referència a les línies de transport d'alta tensió i aquestes ja hi han estat sempre», va afirmar Aloy. El regidor d'Urbanisme va destacar el fet que «a Catalunya hi ha prop de vint crematoris i alguns estan més a prop de zones residencials i esportives sense que mai hagi passat res, i quan dic propers em refereixo que n'hi ha que estan a cent metres d'àrees residencials, quan la distància a Manresa respecte als equipaments esportius serà superior a 400 metres i estarà ubicat a 700 metres de l'àrea residencial».

A més a més, el regidor va recordar que ha calgut una llicència mediambiental perquè el projecte pugui tirar endavant i que hi ha un informe de la Generalitat i un altre de Bombers favorables a l'activitat del crematori.



Un altre crematori

El president de l'associació Esfune, Aureli Sánchez, és el promotor d'un altre crematori que es pretén obrir a la població veïna de Sant Fruitós de Bages.

El responsable d'Urbanisme al consistori manresà ha assegurat a aquest diari que veïns i empresaris «estan més preocupats per les implicacions urbanístiques del projecte que pels advertiments d'Esfune a través de les seves al·legacions». En aquest sentit, explica que, a la reunió, algunes preguntes van girar al voltant de la futura urbanització de la zona.

A la reunió, el regidor va explicar que fa molts anys que es parla de tirar endavant un crematori a Manresa i que és un projecte que la ciutat espera des de fa temps.

El 1990 l'Ajuntament de Manresa va anunciar la creació al cementiri municipal d'una secció per a urnes de cendres i, de retruc, la previsió de fer-hi un forn crematori. Vuit anys després la concreció va arribar fins al punt d'anunciar el lloc del cementiri on s'instal·laria el forn crematori i el pressupost (330.500 euros), i es va situar a l'any 2000 la seva entrada en funcionament.