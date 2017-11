La festivitat de Tots Sants omple el cementiri de Manresa de famílies, rams i records

Un anar i venir constant de gent ha marcat el matí i el migdia al cementiri de Manresa. La festivitat de Tots Sants s'ha traduït en moltes famílies entrant i sortint de la necròpolis manresana per anar a deixar un ram de flors o, senzillament, anar visitar les persones estimades que hi tenen enterrades als nínxols o al columbari.

Diversos agents de la Policia Municipal s'han encarregat de gestionar el trànsit que s'ha generat a l'entorn del cementiri, on s'han fet petites cues, si bé no s'ha arribat al col·lapse. Com a mínim, no fins a la 1 del migdia. Aquest dies, el cementiri obre de les 9 del matí fins a 2/4 de 7 de la tarda.

A les 11 del matí s'ha celebrat una missa pels difunts del cos de Bombers, de Protecció Civil i de Creu Roja i, a la 1 del migdia, una altra celebrada pel rector de la Seu i del Carme, Jean Hakolimana, mossèn Joan, que s'ha estrenat d'aquesta manera en el Tots Sants de la seva nova destinació, Manresa, després de la destitució per part del bisbe de Vic de l'anterior rector de les dues parròquies, que va fer efectiva el juliol passat. La missa de la 1 del migdia l'ha acompanyat amb els seus cants la Capella de Música de la Seu. Demà, dijous, n'hi ha una altra a les 4 de la tarda, també a la capella del cementiri i també celebrada per Hakolimana.



Celebració dels 500 anys de la Reforma Protestant

Avui dimecres, però, la celebració que ha cridat més l'atenció ha estat la que ha organitzat l'Església Evangèlica del carrer de Circumval·lació de Manresa per commemorar els 500 anys de la Reforma Protestant a mans de Luter. A banda de les persones d'aquesta comunitat que han omplert les cadires, hi han assistit el Director General d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els regidors Mercè Rosich i Jaume Torras.

La cerimònia s'ha celebrat al petit monticle que hi ha a la banda dreta del cementiri, quan gairebé s'arriba al fons del tot des de l'accés principal al recinte. Josep Barceló, pastor de l'Església Evangèlica del carrer de Circumval·lació de Manresa, la primera que es va fundar a la capital del Bages, ha explicat a Regió7 que en aquest indret hi va haver una època en què diversos col·lectius de persones s'enterraven en la fossa comuna que hi ha. "Hi anaven aquells que no estaven en sintonia amb la religió catòlica o aquell que s'havia suïcidat, o aquell..." Fa vuit anys, hi van celebrar un acte de memòria històrica i hi van posar una placa (a la foto) en la qual consten els noms de les persones que van poder identificar, i avui dimecres hi han commemorat els 500 anys de la reforma protestant.

L'acte ha consistit en una presentació pel professor Domènec Heras, un acte de recordatori, l'himne de la Reforma ("Déu és l'auxili. Un ferm castell"), unes paraules de les autoritats presents, una reflexió bíblica a càrrec de Josep Barceló, l'himne "Cuando suene la trompeta", una pregària i una ofrena floral.