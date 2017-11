Es crearà un grup estable de treball per col·laborar amb el comissionat

La matinal de treball d'ahir és la quarta que organitza el comissionat del Centre Històric, Adam Majó. Si bé ahir no es va fer perquè el debat es va allargar molt, la intenció, va confirmar a Regió7, és «crear un grup estable de gent representativa de diferents sectors del Barri Antic, que es reuneixi de tant en tant», que faci seguiment de les actuacions i col·labori a generar-ne.



La matinal la va obrir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va assenyalar la importància que, a banda que sigui un lloc amb equipaments de referència, amb oci, cultura, patrimoni i molta activitat, «s'hi pugui viure bé».



Seguidament, Majó va resumir les 68 actuacions del pla transversal del Comissionat del Centre Històric (vegeu-ne la llista sencera a la pàgina del costat). Va insistir que no és una llista tancada i que, precisament per això, es feia la trobada d'ahir. Va recordar que el Barri Antic és el que té el PIB més elevat de Manresa -la qual cosa vol dir que genera riquesaperò que, en canvi, és on hi ha la renda per capita més baixa, cosa que va atribuir al deteriorament del parc d'habitatge. El fet que el 90% sigui de propietat privada va recalcar que complica molt la intervenció de l'Ajuntament. També va culpar d'aquest deteriorament els especuladors que, amb l'esclat de la bombolla immobiliària, van deixar abandonats els habitatges que van adquirir per guanyar-hi diners. Va posar el cas d'una empresa que té diverses propietats i que fa anys que no paga l'IBI, fins al punt que ja deu a l'Ajuntament 100.000 euros.