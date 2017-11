Manresa ha multiplicat per deu la recaptació d'IBI rústic

Un dels efectes que han passat més desapercebuts de la revisió cadastral realitzada a Manresa l'any 2007 ha estat que la recaptació de l'Ajuntament per l'Impost de Béns Immobles (IBI) rústic s'ha multiplicat per deu.

Si l'any 2006 i 2007 es van recaptar a l'entorn de disset mil euros per aquest impost, segons dades de la direcció general del Cadastre del ministeri d'Hisenda i Funció Pública, els dos darrers ha estat d'uns cent setanta mil.

La recaptació es va disparar l'any 2008 a causa dels efectes de la revisió cadastral, que per primer cop fa constar i tributar totes les construccions en sòl agrícola i no només l'habitatge.

A Manresa es va passar de 1.200 rebuts a més de dos mil i dels esmentats disset mil euros a 236.0000 euros. I no només això, sinó que la progressiva actualització dels valors va enfilar la que havia estat una recaptació de caire simbòlic -d'uns 14 euros- a una quota mitjana de dos-cents euros l'any 2011 i una recaptació considerable de prop de 400.000 euros. Aquest augment va ser reconduït l'any 2012 a menys de la meitat, tot i que cal dir que des de llavors la recaptació ha augmentat cada any fins que les darreres xifres, corresponent a l'any 2016, són de 176.000 euros.

El 2016 consten 1.824 rebuts d'IBI rústic amb una quota líquida (la quota íntegra menys les bonificacions) de 176.104 euros.

La revisió cadastral va recollir recursos presentats per amos de propietats agràries i, després de les converses mantingudes amb el sindicat Unió de Pagesos, l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa va optar per reduir el coeficient aplicable d'1 a 0,5 per intentar esmorteir la repercussió. Una altra mesura va ser la reducció del 90% de la llicència mediambiental d'activitats agrícoles i ramaderes.