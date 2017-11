UManresa organitza el segon curs de la veu cantada amb més continguts

La Unitat de la Veu de la Clínica Universitària de Manresa (CU+) ha programat una nova edició del curs de veu cantada que ja va oferir el curs passat en dues edicions: una de tardor i una altra d'estiu.La principal novetat d'aquesta segona edició és que, un cop completada, les persones que l'hagin seguit podran ampliar coneixements amb un segon nivell que tindrà lloc els mesos de juny i juliol.

Aquest curs s'adreça a cantants tant professionals com amateurs interessats a ampliar coneixements teòrics i pràctics sobre la veu com a instrument. La formació serà impartida per les professionals de la Unitat de la Veu, les logopedes Núria Carmona i Assumpció Linares, i la fisioterapeuta Olga Borao. En les dues primeres edicions del curs bàsic hi van participar 32 persones.

La formació, amb un elevat contingut pràctic, experimental i vivencial, s'adreça tant a persones que puguin cantar en una coral, com a estudiants de cant, gent que faci teatre musical o bé cantants professionals. El curs abordarà la veu com a instrument des del vessant de la salut i de la tècnica amb l'objectiu d'ajudar els participants a millorar-la, augmentar el rendiment vocal i treballar la presència escènica. La formació s'impartirà en quatre mòduls que es realitzaran els dies 28 i 30 de novembre i 12 i 14 de desembre, de les 18 h a les 21 h. El primer mòdul es dedicarà a l'anatomia, la fisiologia i la patologia de la veu, i el segon tractarà la salut vocal i la prevenció. El tercer mòdul se centrarà en el treball del cos.