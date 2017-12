Sis pisos més perquè Càritas allotgi persones sense llar a Manresa

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, juntament amb la regidora d´Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz, han signat el conveni amb Càritas Diocesana de Vic-Arxiprestal de Manresa per al desenvolupament del projecte de Masoveria Urbana, destinat a facilitar l´accés a l´habitatge als sectors més desfavorits i intervenir en habitatges deteriorats, especialment del Centre Històric.

L´Ajuntament concedeix a Càritas per aquest projecte una subvenció de 25.000 euros, amb el suport del Servei d´Ocupació de Catalunya, que serviran per rehabilitar sis pisos, tres dels quals al Centre Històric.

Càritas està portant a terme els darrers anys el projecte de Masoveria Urbana, que consisteix en la rehabilitació de pisos buits a càrrec de persones usuàries de Serveis Socials, que en són els llogaters amb condicions favorables.

L´Ajuntament de Manresa dona suport al projecte i, en aquest marc, ha signat un conveni pel qual concedeix a Càritas una subvenció de 25.000 euros per al seu desenvolupament. A la signatura hi han assistit, per part de l´Ajuntament, l´alcalde Valentí Junyent i la regidora d´Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz. Per part de Càritas Manresa, hi ha estat presents la seva presidenta, Fina Farrés, i M. Antònia Gros.

L´ajut a Càritas servirà per finançar el programa de Masoveria Urbana, que té per objectiu facilitar l´accés a l´habitatge a persones en risc d´exclusió social mitjançant la rehabilitació d´habitatges de la ciutat, prioritzant els del nucli antic. Amb el conveni signat, es podran adequar sis nous pisos, dels quals tres seran al Centre Històric.

Persones seleccionades

El programa consisteix en què persones seleccionades pels Serveis Socials municipals de l´Ajuntament de Manresa s´encarreguen de les obres de rehabilitació de l´habitatge que ells mateixos ocuparan com a llogaters i, a canvi, s´estalvien el pagament dels primers anys de lloguer (i posteriorment,, el tercer any, paguen un lloguer social de dos euros mensual per metre quadrat).

D´acord amb el programa, Càritas fa de mitjancer entre la propietat i els llogaters i aporta els professionals per coordinar les obres, i els propietaris posen els seus pisos a disposició i aporten els materials per a les reformes.

L´Ajuntament fa les tasques de selecció dels masovers. També hi participa la Cambra de la Propietat, que s´encarrega dels temes jurídics per fer efectiu el contracte de lloguer.

Aquest 2017, en el marc del programa, cinc famílies (una vintena de persones) ja han adequat i s´han instal·lat als seus habitatges de lloguer, quatre al barri de la plaça Catalunya i un altre a la Balconada.

Anteriorment també Càritas havia dut a terme un primer projecte de masoveria en un bloc de pisos del carrer Sant Miquel. Gràcies al nou conveni que s´ha signat, es podran posar al mercat de lloguer amb el sistema de Masoveria Urbana sis pisos més, tres dels quals seran al Centre Històric i tres a la Sagrada Família.

Aquesta acció està subvencionada amb 20.000 euros pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc del projecte Treball als Barris, mentre que 5.000 euros els aporta Serveis Socials de l´Ajuntament.

Un dels avantatges del programa és que, com que els llogaters participen activament en la rehabilitació de l´habitatge, això els vincula al pis i el conserven en bones condicions, cosa que els propietaris també valoren molt especialment. El projecte preveu que a partir del quart any, la relació llogater-propietari pot continuar si hi ha un acord, amb la mediació també de Càritas i l´Ajuntament.