La CUP omple la platea del Conservatori en l'acte central

L'acte central de campanya de la CUP al Bages ha omplert la platea del Teatre Conservatori de Manresa. Hi ha hagut assistents fins i tot al primer pis de la sala. Hi ha molta presència de públic d'edat avançada, que mostra com el votant de la candidatura anticapitalista es va fent cada cop més divers. L'acte combina parlaments i actuacions musicals que convergeixen en un missatge de resistència i dignitat com a única resposta possible al moment d'excepcionalitat política.





Pujen a l'escenari @NatxoTarres i Alverd Oliva cantant una imponent "Cançons de llibertat" pic.twitter.com/I2URsyigvH — CUP Manresa #Dempeus (@cupmanresa) 12 de desembre de 2017

A l'acte, amb un contingut marcadament social i feminista, s'han sentit crits de suport a la bagenca Anna Gabriel. Mitja hora abans del començament del míting, s'ha fet un berenar popular a la plaça de Fius i Palà, davant del teatre.Hi intervenen Meritxell Prat, activista manresana; Ramon Vancells, candidat número 7 per Barcelona i exalcalde de Monistrol de Calders; Bel Olid, candidata número 6 per Barcelona, escriptora i fins ara presidenta de l'associació d'escriptors de la llengua Catalana, i Anna Gabriel, diputada sortint de la CUP-Crida Constituent.