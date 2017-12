Voluntaris per atendre les persones acollides

És el primer cop que l'orde de Sant Joan de Déu gestiona un programa de protecció internacional. La Fundació Germà Tomàs Canet va néixer el 1989 amb l'objectiu de donar suport i tutelar persones afectades per alguna malaltia mental o discapacitat intel·lectual. És present a Sant Boi de Llobregat, Almacelles i Manresa. A la capital del Bages dóna cobertura i suport a Mosaic, un projecte per a l'atenció integral a persones que pateixen problemes de salut mental.

A la capital del Bages hi afegeix, ara, l'acollida de refugiats. A més a més dels professionals que atenen les persones acollides busca voluntaris perquè els donin suport en temes com l'idioma i per fer acompanyament per conèixer la ciutat. Ara n'hi ha una desena.