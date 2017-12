L'emissari reial rebrà els nens de l'1 al 4 de gener

? El príncep Assuan visita Manresa per sisè any consecutiu gràcies a l'organització de l'Agrupació Cultural del Bages i la col·laboració de l'Ajuntament. En aquesta ocasió, només hi serà cinc dies en comptes dels set habituals. Temps suficient, en tot cas, perquè els petits de casa portin la carta a l'enviat dels tres Reis d'Orient que, aquest any, faran la cavalcada per Manresa amb les càmeres de TV3 emetent-la en directe. La rua s'iniciarà a les 18.30 h a la Muralla de Sant Francesc i culminarà a la plaça Major.