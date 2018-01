7.360 visitants al Campi qui Jugui, que tancarà portes demà

Pel saló de la infància i la joventut Campi qui Jugui, de Manresa, ja han passat 7.360 persones, 324 més que l'any passat per la mateixa data. Encara serà visitable avui i demà i els organitzadors esperen que durant els dos dies es pugui arribar a la xifra de deu mil visitants, com va sent habitual.

Les activitats més sol·licitades estan sent les d'aventura, karts, espai Egiba, el room escape i el laberint. En horari de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a les instal·lacions del Complex Vell Congost, en aquesta edició es pot visitar un Campi que té com a eix temàtic el far west americà, que relliga moltes de les activitats.

Carter reial



Avui i demà també són els darrers dies perquè els infants facin arribar les seves cartes al príncep Assuan, a la plaça Major. De 2/4 de 6 a 8 de la tarda les recollirà i hi haurà jocs populars i tradicionals del CAE i un vaixell pirata.

Avui, obra de dansa i teatre Estimats Reis d'Orient, dos punts, a càrrec d'Expressa't, i a les 7 actuarà l'Esbart de l'Agrupació Cultural del Bages. Demà a les 6, cantada de nadales a càrrec de l'alumnat, i a les 7 el repertori gospel i nadalenc de l'Esclat Gospel Júnior.