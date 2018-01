La campanya per reciclar vidre a Manresa ja té guanyadors

La plaça del Mercat de Puigmercadal de Manresa ha acollit aquest dimecres un acte per sensibilitzar a la ciutadania en el reciclatge del vidre. L´acte formava part de la campanya «Després del brindis i el torró, el vidre al contenidor», impulsada durant aquestes fetes de Nadal per l'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya.

Dies enrere es va col·locar un contenidor decorat amb motius nadalencs als voltants del mercat de Puigmercadal. A més, van col·locar cartells i van repartir fullets informatius a les parades del mercat, amb diferents missatges sobre el reciclatge de vidre.

Com a part de la campanya, en la qual una parella d´informadors ambientals ha estat present a la zona per fer tasques d'informació i sensibilització, aquest dimecres al matí els ciutadans que han abocat 3 envasos de vidre en el contenidor han rebut un obsequi. A més, s´ha fet el sorteig de diversos miniglús i un premi que consistia en un val de 100 € per bescanviar en compres a les parades del mercat, entre les persones que han participat en aquesta campanya de sensibilització.

L´acte ha comptat amb la presència del regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta; i Ivan Costa, tècnic de l´empresa Ecovidrio; així com representants del mercat de Puigmercadal.



Persones guanyadores

Pel premi de 100 euros en compres al mercat de Puigmercadal ha estat per José Ignacio Collado Monert.

Els miniglús, un contenidor petit per a decoració i per guardar-hi objectes, se´ls han endut: Glòria Jarque, Carlos Caso, Antonia Canudas, Blaudina Simon, Sole Pérez, Mercè Bonet, Esperanza Castillo, Maria Teresa Torra i Mònica Lozano.

L'objectiu de la campanya és conscienciar sobre la importància del reciclatge d'envasos de vidre durant aquesta època d'augment del consum i incrementar la taxa de reciclatge de vidre.



Beneficis ambientals del reciclatge de vidre



El vidre que es diposita als contenidors es recicla al 100% i s'utilitza per a la fabricació de nous envasos, de forma indefinida i sense perdre les propietats originals.

Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic. En usar vidre triturat - vidre reciclat - en la fabricació de nous envasos s'evita l'extracció de matèries primeres de la natura, evitant l'erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn. A més, es minimitza l'emissió de CO2 en el procés de fabricació, s'estalvia energia i s'evita el creixement dels abocadors.



Dades de reciclatge de vidre a Catalunya

Segons les últimes dades oficials de 2016, els catalans van reciclar un total de 143.120 tones d'envasos de vidre, el que suposa que cada persona va reciclar una mitjana de 19 quilograms d'aquest material, que equival a 73 envasos de vidre.

Catalunya compta amb una mitjana de 207 habitants per contenidor, un parc total de 36.400 contenidors per als residus d'envasos de vidre instal·lats a tot el territori.