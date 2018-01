Les rebaixes s'estrenen a mig gas per la pluja

La campanya de rebaixes d'hivern va arrencar aquest diumenge en el marc d'una jornada marcada per la pluja, que en va deslluir l'inici, segons constataven diferents comerciants consultats per aquest diari. Tot i això, el comerç local afronta amb optimisme aquesta campanya després d'un Nadal que consideren irregular. Aquest diumenge, la majoria de descomptes oscil·laven entre el 20 i el 50%, xifres similars a les de cada campanya de rebaixes.

En un dia en el qual els comerços estaven autoritzats a obrir, en el cas de Manresa les botigues que van apujar la persiana es concentraven al carrer Guimerà, que al matí era força transitat, i als carrers del Born i a alguns establiments dels carrers Nou i Sant Miquel, on l'afluència de públic era més escassa. Gairebé totes les botigues que estaven obertes eren de moda i algunes, de complements.

Albert Finestres, de la botiga Omm'o de la Plana, constava que el mal temps d'ahir no ajudava a les vendes i citava el tradicional refrany de «carrers molls, calaixos eixuts», i opinava que « hauria pogut ser un gran dia si no fos per la pluja», i afegia que «ara haurem d'esperar com va la setmana». La seva opinió contrastava amb la de Lluïsa Lanza, de la botiga de moda infantil Z. Assegurava que la pluja va afectar les vendes, però creu que si ahir hagués fet bon temps no hauria estat un gran dia de vendes perquè dissabte «era festa, la gent porta tota la ressaca d'aquests dies i el fet que sigui en diumenge fa que no es compri tant». Amb tot esperava que a partir d'aquest dilluns «la gent s'animi i vingui a comprar».

David Augé, de La Creadora, feia un balanç més positiu de la jornada. Es mostrava convençut que el mal temps «no ha afectat perquè també ha fet que molta gent no es mogués de Manresa». Tot i això, sí que posava de manifest que el fet d'iniciar la campanya en diumenge, i no en dissabte com va passar l'any passat, feia que el dia fos més fluix. D'altra banda, després d'una campanya de Nadal i Reis que qualificava de «correcta», també es mostrava convençut que si les properes setmanes fa fred, la campanya acabarà amb un balanç positiu.

Per la seva banda, María José Contreras, de La Maduixa, aquest diumenge al migdia esperava que al llarg del dia el temps millorés, i amb aquest canvi augmentés l'afluència de compradors a l'establiment. A banda d'aquest primer dia de rebaixes, assenyalava que «la gent sempre les espera i esperem que siguin bones».

Pel que fa a campanyes com el Black Friday o altres dates assenyalades en les quals també es fan descomptes a més de les rebaixes, Finestres destaca que aquests dies hi ha puntes de vendes. Tot i això, recordava que aquests descomptes no poden ser permanents i que juguen en contra del petit comerç. D'altra banda, Contreras assenyalava que aquestes campanyes ajuden a les vendes i que cada moment té el seu públic. Per a Lanza, el fet que hi hagi promocions durant tot l'any fa que «la gent ja no esperi les rebaixes per comprar més barat perquè sap que pot trobar promocions sempre».