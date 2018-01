Accés a l'aixeta dels bancs després de posar la directa en el retorn de capital

Els 44,5 milions d'euros d'endeutament equivalen al 63,44% dels seus recursos propis (l'any passat era del 78,75%).

És el fet d'estar per sota del 75% el que permet a l'Ajuntament de Manresa poder tornar a demanar crèdit als bancs.

Si es tenen en compte tots els consorcis i les empreses municipals, l'endeutament ha baixat al 77,32% (l'any passat era del 90,8%).

Aquestes dades provisionals seran definitives amb el tancament de caixa dels números municipals del proper mes de març. El tancament de caixa del 2016 va mostrar una xifra d'endeutament viu de l'Ajuntament de 55,29 milions, dels quals 49,26 milions eren deutes a llarg termini.

Segons el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, els propers mesos el conjunt dels organismes que depenen de l'Ajuntament de Manresa se situarà per sota del 75%. Per al regidor d'Hisenda això demostra que els esforços dels darrers anys han donat els seus fruits i «ens deixa en una situació de certa comoditat cap al futur».

Amb l'endeutament per sota del 75% es pot aconseguir l'informe favorable del departament de Política Financera de la Generalitat per accedir a crèdit bancari per al pla d'inversions de la ciutat.

Segons Sala, «estem pagant els proveïdors per sota dels 60 dies de mitjana, la xifra més positiva dels últims exercicis, i que mantindrem aquest 2018».