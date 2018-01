Nou curs d'iniciació a la pràctica del bonsai

Bonsai Natura organitza un curs d'iniciació al Bonsai. Constarà de classes teòriques i pràctiques sobre la història del bonsai, cultiu, estils i tècniques de modelatge. Es farà pràctica amb el pre-bonsai aportat per l'alumne o per l'organització. La inscripció inclou dossier, filferros i terres i, opcionalment, test i prebonsai. Tindrà lloc del 29 de gener al 5 de març els dilluns i dimecres de les 8 del vespre a les 10 de la nit a la plaça Oleguer Miró, 34. El preu és de 50 euros, 45 euros per als socis i 40 euros per a exalumnes. Més informació trucant al 669 837 553.