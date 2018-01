Descobreix les imatges de la Festa de la Llum, la Fira de l'Aixada i la Transèquia

Ja hi ha imatges que faran de capçaleres de la programació de la Festa de la Llum i dels seus dos actes principals la Fira de l´Aixada i la Transèquia 2018, esdeveniments festius que tindran lloc a Manresa del 7 de febrer al 4 de març. La seva presentació pública marca l´inici dels actes de preparació de la festa manresana més tradicional que ofereix a ciutadans, ciutadanes i visitants un ampli i potent ventall d´activitats que combinen novetat i tradició.

Els autors de les imatges en l´edició d´enguany són Lorena Belea i Guillem Caballol (Festa de la Llum), Anna Martí (Aixada) i Coaner Codina (Transèquia), els quals han assistit a l´acte de presentació dels respectius cartells que s´ha fet avui a l´Ajuntament de Manresa amb la presència de la regidora de Projecció de la Ciutat i Festes, Neus Comellas; el president del Col·legi d´Advocats de Manresa, Abel Pié; el gerent de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern; i el coordinador de l´Associació Manresa de Festa, Joan Orriols.

Neus Comellas ha mostrat la seva satisfacció per poder presentar "un acte com aquest que suposa el primer avanç d´una festa tan simbòlica per a la ciutat de Manresa". La regidora ha posat "el suport de les entitats per recollir any rere any l´essència de la història de la ciutat i aconseguir posar llum per aconseguir les nostres fites com a comunitat".

Abel Pié, com representant del Col·legi d´Advocats, entitat administradora, ha avançat que en aquesta edició "hem apostat per la participació dels joves", com ha estat el concurs amb els estudiants per triar la imatge representativa de la festa. Així mateix, ha avançat que entre els actes de la Festa de la Llum hi haurà un debat en forma de judici "amb sentència inclosa" on 120 alumnes debatran sobre l´aigua, un debat que "volem que tingui continuació els propers anys "per conscienciar "d´una justícia al servei de les persones i no al servei de la política".



La imatge de la Festa de la Llum



La imatge del cartell de la Festa de la Llum és una obra conjunta de dos estudiants de l´Institut Lluis de Peguera, Lorena Belea i Gullem Caballol. Lorena Belea és estudiant de 2n de batxillerat artístic. Guillem Caballol és alumne de 4t d´ESO i s´està introduint en el món professional del disseny audiovisual, realitzant petits encàrrecs.

La imatge realitzada, en la seva forma geomètrica romboide, fa referència a les muntanyes de Montserrat, la llum i el riu. La part de sota, combinat amb formes geomètriques, fa referència a una balança, en representació de la justícia, donat que aquest any els administradors de la Festa de la Llum són l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Manresa. Per la part de darrera de la imatge s´aprecien unes barres, que tot i que no són ben bé les barres de la senyera catalana, la combinació entre elles i de colors vol donar a entendre la imatge de Catalunya. Per a Lorena Belea "la imatge és simple, geomètrica i entenedora, que juga amb el contrast amb colors càlids i freds".

La imatge de la Fira de l'Aixada



En el cartell d'enguany, la dissenyadora manresana Anna Martí l´ha treballat a partir d'una imatge del Rei Pere III i un tros d'un pergamí que provenen de l'Arxiu Històric de la ciutat. La figura del rei s'ha extret d'un segell de cera i seria un reflex tant el context històric de l'època com d'un dels personatges més rellevants dins el context del Misteri dela Llumi a la vegada dels actes dela Fira.

El pergamí de fons és un tros de manuscrit on el Rei Pere III atorga a Manresa el títol de Ciutat i per tant és un element gràfic també de l'època. L'escut que s'ha integrat amb la tipografia de la fira és un dels primers escuts heràldics de la ciutat. És extret de la coberta de pergamí del llibre major del racional o llibre de "Notaments de la ciutat" dels anys1364 a1408 de l'Arxiu comarcal del Bages.

Anna Martí afirma que "com ja hem vingut fent en altres anys en la imatge intentem donar a conèixer objectes històrics real i rellevants de la nostra ciutat i a la vegada s'intenta incloure algun personatge o element humà reflex diferenciador de la Fira de l'Aixada de Manresa, respecte d'altres fires similars. Això és gràcies a la gran quantitat de persones que des de diferents entitats dinamitzen i teatralitzen els diversos espais de la ciutat".

Des de fa anys, Anna Martí combina la seva tasca de dissenyadora amb la tasca docent dins el mateix àmbit en l'escola d'Art de Manresa. Des dels seus inicis ha realitzat dissenys d'imatge en àmbits diversos de la ciutat com Transèquia, Festa Major i Fira de l'Aixada entre d'altres. Al llarg dels anys ha treballat en tasques de disseny col·laborant en entitats com Jove Cambra de Manresa, Amics de l'Art Romànic del Bages entre d'altres i en algunes empreses de la comarca.

Imatge de la Transèquia



El cartell dela Transèquia és obra de la surienca Coaner Codina. En la imatge seleccionada es destaquen quatre elements que identifiquen aquest esdeveniment: l´aigua com a camí i fil conductor; la gent com a protagonista de l´esdeveniment esportiu, lúdic i familiar; la jornada d´oci i esport; i el territori i l´entorn de la Sèquia. Els quatre colors emprats (blau, groc, vermell i verd) reflecteixen els quatre pilars bàsics (l´aigua, la gent, l´esport i l´oci i el territori). El conjunt gràfic (il·lustració i tipografia) reposa sobre un fons de color blanc per tal de destacar-ne les formes i facilitar la funció comunicativa de la peça.

Coaner Codina va cursar els estudis de Disseny Gràfic i Comunicació Visual a l´Escola Superior de Disseny ESDI, de Sabadell (2001). Posteriorment va ampliar la seva formació acadèmica amb un Postgrau d´Il·lustració Creativa a l´Escola Eina de Barcelona. La seva trajectòria laboral comença a Barcelona, treballant a Zeligstudio i també passa per ciutats com Amsterdam i Buenos Aires, on col·labora amb diversos equips de disseny. Al 2008 crea el seu propi estudi especialitzat en direcció d´art, identitat corporativa i il·lustració. Ha estat guardonada amb diversos reconeixements nacionals i internacionals com els Premis Laus, l´Anuària Pro o l´Art Directors Club of Europe, de forma individual i col·lectiva.

La festa manresana ja escalfa motors



Un any més, la Festa de la Llum se celebra a Manresa, a l'entorn del dia 21 de febrer, per commemorar, segons la tradició, la vinguda d'una Misteriosa Llum -provinent de la muntanya de Montserrat fins al temple del Carme- que va afavorir la concòrdia entre l'església i la ciutat. L'Associació Misteriosa Llum, entitat que té la responsabilitat de garantir la continuïtat de la festa, ha nomenat enguany com a entitat administradora al Col·legi d´Advocats de Manresa.

En el marc d'aquest programa d'actes destaquen dues activitats que amb el pas dels anys han adquirit un pes específic important dins la programació de la Festa: la Fira de l'Aixada i la Transèquia.

La Fira de l'Aixada, que celebra la seva 21ª edició, com cada any és realitzarà el darrer cap de setmana del més de febrer -dies 24 i 25- i és organitzada per l'Ajuntament de Manresa en conveni amb l'entitat Associació Manresa de Festa i amb la complicitat de l'ampli teixit associatiu de la ciutat.

Pel que fa a la Transèquia, l'organització correspon a la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia. Enguany, la Transèquia arribarà a la seva 34ª edició i tindrà lloc el dia 4 de març.