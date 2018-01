Seixanta docents aprenen a ensenyar a través de l'art a la FUB

Una seixantena de professors van participar en la jornada que portava per títol Viure l'Art, que va ensenyar els participants a utilitzar l'art i la creativitat com a eines per ensenyar els nens a les aules. «Parlem i reflexionem sobre com es pot utilitzar l'art per parlar d'altres temes, més enllà de l'autor de l'obra. Es traca d'anar més enllà del que és bonic o no, i analitzar l'obra artística per acabar extraient conclusions sobre els individus i la societat», explicava a Regió7 un dels coordinadors de la jornada, i professor Didàctica Artística al grau de Mestres d'Educació Infantil de la FUB, Gabriel Lemkow.

La jornada es va portar a terme a les instal·lacions de la FUB i va incloure dues ponències a càrrec d'experts, així com tallers de creació amb la col·laboració d'artistes i creadors com Marc Sellarès i Santi Serratosa. Les ponències van ser a càrrec de Lucía Sánchez i Roser Gómez. Coincidint amb la celebració de la jornada, es van poder visitar exposicions de les artistes Raquel Lluís Pascual, Lourdes Fisa i d'obres vinculades al projecte AMIC, que pretén precisament acostar la creació artística a les aules.

La ponència titulada «Arte + Educación en el Sistema (Educativo)» va ser a càrrec de Lucía Sánchezk, doctora en Belles Arts i professora titular de dibuix en un centre públic de secundària, i va tractar l'ús d'estratègies per a l'alfabetització visual i l'aprenentatge de la creativitat. La conferència de cloenda va ser a càrrec de Roser Gómez, mestra d'Educació Infantil especialitzada en visual i plàstica, formadora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB, que va fer una xerrada titulada «L'art, un camí d'anada i tornada», que va donar eines als docents per acostar els infants al món de l'art no només com a font de coneixement, sinó també com a font d'inspiració per a les seves pròpies expressions plàstiques.

També hi va haver tallers sobre percussió corporal com a recurs pedagògic, i altres activitats vinculades amb les manualitats i la creativitat.

«L'art ens dóna noves maneres de pensar i veure el món. Per aquest motiu és tan important usar l'art com a recurs didàctic als centres educatius», explicava Lemkow.