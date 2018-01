Xerrada sobre el cervell adolescent

Dijous, a les 7 de la tarda, l'Auditori de la Plana de l'Om acollirà la xerrada «El cervell adolescent, per què els adolescents són com són i què hi podem fer mares i pares?», a càrrec de David Bueno, professor i investigador de Genètica a la Universitat de Barcelona. La xerrada s'emmarca en l'11a edició del Cicle de xerrades per a mares i pares, adreçat a famílies amb infants i joves en edat escolar, organitzat per escoles de primària, les AMPA, FUB i l'Ajuntament.