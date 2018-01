Comença l'auditoria del servei de bus entre Manresa i Barcelona

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat el tret de sortida a l´auditoria que ha d´avaluar el servei de bus de l´empresa Hispano Igualadina entre Manresa i Barcelona, amb parada a Olesa, Monistrol i Abrera. Així ho ha comunicat el departament als ajuntaments d´aquests, municipis

L´objectiu de l´auditoria, encarregada a l´empresa ATM de Barcelona, és determinar si les expedicions compleixen o no els horaris establerts així com determinar la qualitat del servei tan pel que fa a l´estat de les estacions i vehicles com en el tracte a l´usuari.

L'avaluació es durà a terme en tres fases: la detecció de possibles mancances dels serveis, l'avaluació des del punt de vista dels serveis realment oferts i, finalment, l'estudi de les repercussions sobre els clients actuals i la seva percepció.

S´espera que els resultats de l´informe estiguin disponibles a partir de la primavera.

Actualment, la comunicació entre Manresa i Barcelona disposa de 44 expedicions d'anada i 44 de tornada els dies feiners. A les hores punta hi ha fins a 7 expedicions per sentit i a les hores vall, un mínim d'una per sentit. El servei opera des de les 5:00 hores fins a les 25:55 hores.