Un centenar de persones surten de Manresa per manifestar-se al Parlament

Un centenar de persones han sortit aquest dimarts al migdia de l´estació d´autobusos de Manresa per assistir a la manifestació i posterior concentració davant el Parlament de Catalunya coincidint amb l´hora que s´havia de celebrar el debat d´investidura, que finalment s´ha ajornat.

De Manresa han sortit dos autobusos, un dels quals també ha fet parada a Santpedor. D'arreu de les comarques centrals n'han sortit més. Seguint la convocatòria de l´ANC, la previsió és que es concentrin a la plaça Sant Jaume i d´aquí vagin cap el Parlament.

Tot i l´ajornament del ple, els assistents han assegurat que s´havia de mantenir la convocatòria per deixar palès el que es va votar l´1-O i també el passat 21-D. «El poble ha de sortir al carrer», han manifestat. Tot i així també n´hi ha que se senten molestos «perquè tens la sensació que entres al seu joc, però penses que hi ha una estratègia al darrera per tenir totes les garanties». Altres han opinat que la situació és com una partida d´escacs. «Va per llarg, i ja parlarem qui fa escac i mat».

També hi ha qui opina que «espero que si s´ha fet l´ajornament se sàpiga el perquè, ja que ara se m´escapen les causes i les raons».

Segons fonts de l´ANC, també hi havia molta gen que tenia previst desplaçar-se a Barcelona amb vehicles particulars. En aquest cas «no sabem com haurà afectat l´ajornament del debat d´investidura».