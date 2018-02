Ciutat Amiga de la Gent Gran des de l'any 2011

La Xarxa de Ciutats Amigables amb les persones grans és una iniciativa que va posar en marxa l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 2006 davant la previsió de l'envelliment de la població a les ciutats. També preveu que cada cop hi hagi més concentració de gent de les zones rurals cap a les urbanes. Manresa es va adherir al projecte el 2011. Va ser la setena ciutat de l'Estat espanyol a fer-ho. Ara ja n'hi ha 120.

En aquella moment també es va fer un procés participatiu per recollir propostes i detectar mancances, i es va fer un pla d'acció que ha durat fins ara. Amb la jornada que hi va haver a la FUB2 aquest dimecres s'inicia un altre període d'avaluació per dissenyar un nou pla de treball fins al 2021. Només tres ciutats més de l'Estat espanyol estan al mateix nivell que Manresa pel que fa al compliment de totes les fases previstes en el projecte de Ciutat Amiga de la Gent Gran. Es tracta de Bilbao, Sant Sebastià i Saragossa.

A la capital del Bages l'objectiu és promoure canvis que millorin la qualitat de vida de tota la població; desenvolupar l'envelliment actiu; millorar la qualitat dels serveis; fomentar la participació de la gent gran en tots els àmbits de la ciutat; i treballar pel benestar de la gent gran. Una de les característiques del projecte de l'OMS és que es tracta d'un procés de millora continua. A la jornada de Manresa es van tocar temes de serveis socials, habitatge, xarxes socials, transport o espai públic.