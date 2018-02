Les manifestacions d'ultres i d'antifeixistes de Manresa acaben amb intercanvi de crits a la plaça Major

Les dues marxes, una d'ultes espanyolistes i una altra d'antifeixista, que hi havia convocades aquest diumenge al migdia a Manresa han acabat coincidint a la plaça Major de Manresa, on s'ha viscut intercanvi de crits per ambdues parts, separades per furgonetes dels Mossos d'Esquadra.

Unes dues-centes persones han pres part a cada una de les marxes. Per una banda, l'espanyolista l'ha convocat Democracia y Unidad Española (DUE) amb el lema «No a l'adoctrinament als col·legis, som catalans i espanyols»; i com a resposta, Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR) al Bages ha organitzat una concentració per defensar l'ensenyament públic del país sota el lema: «L'escola pública catalana no adoctrina, defensem-la!».

Els manifestants de la marxa ultra, entre els quals Álvaro de Marichalar, excunyat de la infanta Helena estaven citats a les 12 del migdia a l'avinguda Universitària, fins on s'han desplaçat 11 furgonetes dels Mossos. Marichalar ha aparegut els darrers mesos en els mitjans de comunicació pel seu posicionament en contra del referèndum de l'1-O i lloant l'actuació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil durant la jornada. Poc abans de 2/4 d'1, la marxa ha començat a avançar direcció la plaça Major.

Alvaro de Marichalar, a la concentració unionista. Foto: J.S.



Paral·lelament, la concentració d'UCFR s'ha citat a les 11 del matí a la plaça de Sant Domènec per fer una xocolatada. Al cartell de la convocatòria s'assenyalava que Democracia y Unidad Española manté vincles amb l'extrema dreta, i que «en les seves files hi ha els agressors de Collbaix, Castellgalí i Balsareny».

Inicialment era previst que les dues protestes es trobessin a Sant Domènec mateix, però cap a la 1, els antifeixistes concentrats en aquest punt s'han desplaçat fins la plaça Major, situant-se sota el porxo del 'Ajuntament a l'espera de l'arribada dels ultres. Al mig de la plaça s'hi han situat els Mossos. Més enllà dels crits, no hi ha hagut enfrontament directe entre ambdues parts i les concentracions han quedat dissoltes cap a 2/4 de 3 del migdia.

Manifestants antifeixistes a la plaça Major. Foto: S.R.



La CUP de Manresa ha fet públic un comunicat per dir que s'ha adherit a la convocatòria d'UCFR i critica «la passivitat de l'equip de govern de la ciutat en aquesta ocasió, ja que no ha condemnat ni denunciat públicament la manifestació».