El Peguera presumeix d'exalumnes

Roger Julià Satorra, compositor de la banda sonora de la pel·lícula Fènix 11:23. Els historiadors Josep Maria Gasol i Francesc Comas; l'actriu Assumpció Balaguer; la cantant clàssica Assumpta Mateu; els escriptors Josep Tomàs Cabot i Genís Sinca; el músic Santi Arisa i el grup Gossos... Són alguns exalumnes del Lluís de Peguera dels quals treu pit l'institut manresà en l'exposició dels seus 90 anys que acull la biblioteca del Casino fins al 24 de febrer.

Josep Comas, membre de la comissió organitzadora dels actes dels 90 anys del centre, defineix la mostra com una mirada «pel forat pel pany» a la història del Lluís de Peguera, el primer institut de Catalunya fundat fora d'una capital de província, per on, segons els registres del centre, han passat al voltant de 60.000 alumnes.

L'espai que hi ha quan s'entra a la biblioteca, a la banda de la recepció, recull una selecció d'obres realitzades per exalumnes que les han cedit expressament per a l'ocasió. L'altra banda de l'entrada, la petita sala on se solen fer les exposicions, la protagonitza una gran fotografia en blanc i negre de la biblioteca Sarret i Arbós de l'institut. En plafons, l'acompanyen desenes d'instantànies en format més petit que ajuden a fer-se una idea de la vida al centre: viatges de final de curs, representacions teatrals, competicions esportives, professorat, alumnat... Les dels primers anys les ha cedit la família d'Anna Maria Riu Oliveras. També n'hi ha en blanc i negre d'actes organitzats a la biblioteca de l'institut els anys 70.

Entre altre material, la part central de la mostra inclou una maqueta de l'institut, documentació de fa anys i mig centenar de llibres, la majoria dels quals del fons de la biblioteca, escrits per exalumnes.

L'anècdota la hi posa una pissarra que hi ha a la part de la mostra a recepció, on la matemàtica manresana Rosa Maria Miró-Roig, també exalumna, que és catedràtica del departament d'Àlgebra i Geometria de la Universitat de Barcelona, hi va escriure del seu puny i lletra un teorema matemàtic com a aportació. Com que no ho va poder fer el dia de la inauguració, dimarts passat, hi va anar expressament un dissabte.