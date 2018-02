La campanya "Busquem el teu cap" de Creu Roja Manresa li fa guanyar 64 nous voluntaris

"Busquem el teu cap". Aquest és el lema que Creu Roja Manresa ha utilitzat per a la seva darrera campanya de captació de voluntaris, presentada el gener de l'any passat. El resultat: un èxit absolut. Van rebre 129 sol·licituds i, d'aquestes, 64 persones es van donar d'alta per fer de voluntàries, amb l'afegit que s'han aconseguit perfils molt específics que se cercaven, des de professors a dissenyadors passant per logopedes, psicòlegs i voluntaris de logística. L'entitat va tancar el 2017 amb més de 300 voluntaris. Fins ara, en aquest tipus de campanyes, aconseguia fidelitzar un 10% de les persones interessades; aquesta vegada ha fet el salt fins a gairebé el 50%.

Com que no poden ni volen abaixar la guàrdia, perquè de voluntaris se'n necessiten sempre, la seva intenció per continuar cercant-ne és acostar la feina que realitzen a les entitats que els vulguin convidar a explicar-la, des d'escoles fins a casals de gent gran.



"El que buscaven era el meu cap"



Avui dimecres al matí ha fet balanç de la campanya Miquel Riera, president de Creu Roja Manresa, acompanyat per tècniques de l'entitat; per les integrants del projecte de gent gran, i per Victòria Bohigas, Vicky, una manresana que va veure l'anunci a Regió7, ha explicat, i que de seguida va tenir clar que "el que buscaven era el meu cap". Tenia temps lliure i feia temps que cercava un lloc a on anar per oferir la seva experiència com a treballadora social i auxiliar de geriatria. Per fi, el va trobar. Bohigas fa tallers de memòria, salut i relaxació, entre d'altres, a les usuàries (totes són dones) del grup de gent gran de Creu Roja Manresa. Hi va els dilluns i divendres, de 10 del matí a 12 del migdia. A banda de les sessions personalitzades de coaching, que ofereix a part. El març farà un any que hi fa de voluntària.

Quan van presentar la campanya, Riera va remarcar que, si enlloc del 10% dels voluntaris arribaven a un 20% ja es donarien per satisfets. Els resultats aconseguits han superat les seves expectatives amb escreix ja que n'han obtingut prop del 50%. "Estem orgullosos". Al seu entendre, els resultats aconseguits els expliquen, per una banda, el fet d'haver posat el disseny de la campanya a mans d'una empresa de comunicació professional (E2S) i, per l'altra, que els nous voluntaris ja han pogut entrar en acció de seguida.