Sopar amb Jubany pel nou hospital de dia

El Rotary Club de Manresa-Bages organitza, el 6 d'abril, un sopar solidari al pavelló de la Joviat per recaptar fons per a l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia de la Fundació Althaia. Als fogons hi haurà el cuiner Nandu Jubany. L'entitat ha obert les inscripcions, que es poden confirmar a través de la pàgina web del Rotary ( http://www.rotarymanresabages.org/). Les taules per a empresa costen 1.000 euros (deu persones) i 100 el cobert individual.