600 alumnes a la gimcana tecnològica Manresada

Alumnes de secundària de Manresa i comarca participen en una activitat impulsada pel col·lectiu d´ensenyants del Bages Lacenet, que ofereix projectes telemàtics als centres d´ensenyament.

Estudiants de secundària de Manresa i comarca han iniciat, a la plaça Major de Manresa, la gimcana tecnològica Manresada, una iniciativa impulsada del col·lectiu d´ensenyants del Bages Lacenet amb l´objectiu d´ aprendre a localitzar qualsevol punt de la ciutat de Manresa tot combinant els mitjans clàssics amb l´ús de les darreres tecnologies (internet mobile, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada &he llip;) i, alhora, ajudar els joves participants –més de 600, majoritàriament de primer d´ESO- a adquirir competències bàsiques com autonomia, creativitat i treball en equip.

Enguany, l´Ajuntament de Manresa, amb l´objectiu de col·laborar amb aquesta iniciativa i per incentivar l´ús transport públic, ha col·laborat amb els centres escolars participants amb la cessió de targetes de bus urbà perquè siguin utilitzades pels joves durant la gimcana.



Telemàtica

L'Equip Lacenet és una associació de professionals de l'ensenyament de la comarca del Bages, interessats per l'ús educatiu de la telemàtica. Des de l'any 1995 ofereix projectes telemàtics als centres educatius. Al llarg d'aquests anys s'ha anat diversificant l'oferta i ampliant el marge d'edat dels nois i noies als quals van destinats.

Cada projecte està dissenyat per a una etapa educativa concreta i integrat en el currículum d'aquesta, de manera que el fet de seguir-lo no suposi una feina afegida al treball escolar habitual. Els projectes Lacenet es basen en el treball cooperatiu i tenen molt en compte la comunicació entre els diferents grups que hi participen