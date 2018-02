El frau elèctric a Manresa el 2017 podria abastir un poble com Rajadell tot un mes

L'any passat, amb informació aportada per Endesa, la compa-nyia va registrar a Manresa 249 casos de frau elèctric. Representen 0,6 casos per dia i 2,6 GWh (gigawatts hora) d´electricitat consumida, però no declarada. Segons el càlcul fet per l´empresa, equival al consum durant tot un mes d´un municipi amb 531 habitants; per exemple, Rajadell, que en té 536.

Endesa recalca que, més enllà del tema econòmic, la lluita contra el frau elèctric va molt lligada a la perillositat que acompanya el fet de manipular una instal·lació elèctrica. Per això, remarquen, «fa anys que hi lluitem» i cada setmana fan actuacions per desactivar els casos detectats. «Un empalmament mal fet por donar lloc a un curtcircuit o a un incendi», o fins i tot a l´electrocució de la persona que l´executa. Avisen, per tant, que «cal ser conscient del risc que suposa» i que, per part seva, «no fem els ulls grossos en cap concepte», sigui qui sigui el causant. Posen com a exemple el frau generat per quatre hotels de Lloret l´estiu passat. L´empresa va calcular que el deute i el frau totals ascendien a gairebé 380.000 euros. En aquest cas, el fil que van tibar fins a arribar a descobrir-ho va ser que el primer hotel del qual van sospitar robava el corrent d´un transformador del carrer.

Un estudi de la companyia elèctrica assenyala que el 96% del frau elèctric el fan empreses o grans consumidors per abaratir la seva factura elèctrica a costa dels altres consumidors, i és que, fan notar, aquest frau es tradueix en un increment de les factura elèctrica que paguem la resta.

S´estima que només l´1% de l´energia defraudada correspon a casos de famílies amb pocs recursos que es connecten a la xarxa de manera fraudulenta. Com a dada, el 2015, en aquest cas a tot Espa-nya, el frau elèctric va ser equivalent al consum de la ciutat de Sevilla i de tota la seva àrea metropolitana durant tot un any.

Els sistemes de detecció

Homogeni arreu del país

Com es detecta que hi ha frau elèctric? Es pot descobrir en les inspeccions regulars que fa l´empresa. Un altre cas pot ser que un client tingui un consum anòmal pel tipus d´abonat que és. Si això passa de manera repetida, s´investiga mitjançant una inspecció. També pot passar que aquesta investigació es faci a petició de l´Ajuntament perquè sospita que en el consum elèctric a la xarxa pública hi ha un frau associat. Un tercer motiu pot ser per una denúncia dels Mossos d´Esquadra o de la Policia Local per un tema de salut pública; per exemple, les plantacions de marihuana, ja siguin en una casa o bé en una nau industrial. Una darrera font d´informació és la bústia de la companyia, on rep avisos de particulars. En aquests casos, el que fa és investigar la incidència mitjançant l´historial de l´abonat per comprovar que sigui real perquè es podria tractar d´una venjança d´algú que vulgui perjudicar una altra persona, puntualitzen.En el cas de Manresa, a Endesa constaten que «no hi ha una problemàtica específica» que la diferenciï d´altres municipis i que, si bé el frau elèctric va lligat moltes vegades al fet que hi hagi habitatges ocupats, no és la causa principal. Comenten que, a tot el país, la casuística és homogènia. Sí que afirmen que «a la província de Barcelona hi ha més casos que en les altres tres províncies juntes», però és per un tema de població, perquè hi viu més gent.