Josep Rull es reunirà dissabte amb associats i simpatitzants aprofitant la Fira de l'Aixada

El proper dissabte, 24 de febrer, el PDeCAT ha organitzat una trobada d'associats i simpatitzants amb el conseller Josep Rull i el coordinador organitzatiu del PDeCAT David Bonvehí a Manresa, aprofitant que se celebra la 21a edició de la Fira de l'Aixada al municipi.

La trobada serà a les 12 del migdia a la plaça de Sant Domènc, des d'on tota la comitiva iniciarà el recorregut per les diferents paradetes, transportant-se als carrers i als personatges vestits de l'època medieval. Amb la intenció que el conseller i tothom qui ho desitgi conegui de primera mà aquesta fira tan nostrada i tot el patrimoni històric que hi ha al darrera per a la ciutat de Manresa i els pobles de les rodalies.

Seguidament, a les 2 del migdia, s'ha organitzat un dinar al restaurant Kursaal, també obert a tothom qui vulgui sentir les paraules de Josep Rull i David Bonvehí i participar en el debat sobre la situació política actual.