L'abat de Montserrat diu al Carme que cal trobar una solució justa per Catalunya

Eucaristia concelebrada a l´església del Carme i presidida per l´abat de Montserrat, Josep M. Soler

Eucaristia concelebrada a l´església del Carme i presidida per l´abat de Montserrat, Josep M. Soler J.M.G.

«Catalunya és un problema polític de primer ordre que obliga a buscar una solució justa mínimament acceptada per tots en la recerca del bé comú». És una de les reflexions que el pare abat de Montserrat, Josep M. Soler, ha compartit aquest dimecres al migdia a l´eucaristia de les Festes de la Llum que s´ha celebrat a l´església del Carme.

Com ja és costum, era plena de gom a gom, amb les autoritats municipals i regidors de l´Ajuntament amb l´excepció dels representants de la CUP i Ciutadans, els administradors de la Llum d´enguany -el Col·legi d´Advocats de Manresa-, membres de l´Associació Misteriosa Llum i de la Junta de la Sèquia, a primera fila.

L´actual situació política a Catalunya ha sigut un dels eixos de l´homilia del pare Abat. Ha reclamat la recerca de consensos i acords per a una societat més justa i sense exclusions, i ha recordat que una comunitat diversa és enriquidora, «però cal l´acceptació dels altres i les seves formes de pensar». Ha insistit en diverses ocasions que s´ha de buscar una convivència en pau pensant sempre en el bé comú.

Durant el sermó ha recordat que Manresa commemora els 125 anys de les Bases i que és capital de la cultura catalana. «És una mirada al passat i també una mirada creativa al present per construir el futur».

Així mateix va manifestar que la Llum és un episodi de l´amor de Déu per Manresa i els seus ciutadans i ciutadanes que s´estén «fins els nostres dies». «La festa demana ser coratjosos per fer una ciutat més solidària i un país més just i cohesionat».

16 religiosos van acompanyar el pare abat Josep M. Soler a l´altar del Carme, entre els quals el mossèn de la parròquia del Carme i de la Seu, Jean Hakolimana, mossèn Joan, i el pare superior de la Cova de Manresa, Lluís Magriñà, i la majoria de sacerdors de les parròquies de Manresa.

Al final de la cerimònia ha parlat el president de l´Associació Misteriosa Llum, Toni Fornells. També ha fet referència a l´actual situació política a Catalunya. Ha dit que «com antigament, la voluntat d´un poble torna a estar amenaçada», i ha desitjat que una nova Llum en sigui el desllorigador.

Finalment ha intervingut el president del Col·legi d´Advocats, Abel Pié, per assegurar que «tot allò que anheli un poble i que sigui dret i just, s´ha d´aconseguir, i s´ha de fer amb concòrdia».

A la sortida de l´eucaristia de la Festa de la Llum la colla castellera Tirallongues ha fet la pujada i la baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, amb algun problema al final. Els Tirallongues també han estat protagonistes a la plaça Major. Per celebrar el seu 25è aniversari han aixecat un pilar de 5. L´enxaneta l´han recollit des del balcó de l´Ajuntament. Posteriorment hi ha hagut la tradicional ballada de la imatgeria.

Les Festes de la Llum continuen. El cap de setmana hi haurà la Fira de l´Aixada, i el 4 de març la tradicional Transèquia.