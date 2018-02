Eudald Camprubí encapçala l'única candidatura per rellevar Antoni Bozzo al davant de l'ANC de Manresa

Eudald Camprubí es perfila com a substitut d'Antoni Bozzo al capdavant de la territorial de Manresa de l'Assemblea Nacional de Catalunya. El secretariat actual, amb Bozzo com a coordinador, compleix tres anys de mandat i toca fer el relleu. Amb Camprubí, es presenta com a tresorera Xesca Sala i com a secretari Josep Maria Pintó, a més a més dels vocals.

Dissabte, a les 11 del matí, a la sala d'actes del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, tindrà lloc l'assemblea general ordinària de la territorial de l'ANC a Manresa. S'hi efectuarà el relleu del secretariat actual, tenint en compte que ha finalitzat el seu mandat de tres anys. Per a aquest relleu s'ha presentat una sola candidatura, de caràcter unitari, que és la que comanda Camprubí.

Una vegada realitzada la votació i de rebre el suport, si escau, dels associats presents, s'anunciaran els noms dels propers integrants del nou secretariat. Eudald Camprubí és comercial i forma part de l'empresa manresana Iskra, dedicada a la producció d'aplicacions web i per a mòbils.

A l'assemblea general també es tractaran els punts clàssics que formen part d'un acte d'aquest tipus, com ara la presentació dels estats de comptes i l'informe de les activitats del darrer any.

Fa tres anys, Bozzo va acceptar el càrrec i va substituir Josep Heras, amb un secretariat local integrat, a banda d'ell, per Josep Maria Pintó, secretari; Joan Bozzo, tresorer i, com a vocals, Pius X Cisa, Josep Emili Puig i Enric Brunet, treballador de la construcció.